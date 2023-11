La halte-chaleur du parc Sanscartier à Gatineau sera opérationnelle mercredi

Les personnes en situation d’itinérance dans le secteur de Gatineau auront dès mercredi un endroit où se réchauffer lors des froides nuits d’hiver.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais a confirmé mardi l’ouverture d’une halte-chaleur au parc Sanscartier. Le chalet de service du parc sera accessible à partir de mercredi et le sera toutes les nuits cet hiver de 20 h à 8 h.

La halte-chaleur pour accueillir une dizaine de personnes à la fois afin de leur offrir un peu de répit pour quelques minutes ou quelques heures lors de la saison froide. Une douzaine de lits seront également installés, selon le Collectif régional de lutte à l'itinérance en Outaouais (CRIO), près du dossier.

Ouvrir en mode plein écran Une dizaine de personnes à la fois pourront se réchauffer par les froides nuits d'hiver dans la halte-chaleur du secteur de Gatineau. ( Photo d'archives) Photo : iStock

Le CISSS de l’Outaouais et la Ville de Gatineau ont travaillé de pair afin de rendre disponible cette halte et ainsi permettre une offre de services supplémentaire [...]. Rappelons que les personnes en situation d’itinérance sont des citoyennes et des citoyens à part entière , a indiqué le CISSS par voie de communiqué.

Publicité

Le directeur d’Itinérance Zéro (IZ) un groupe citoyen qui vient en aide aux personnes en situation d’itinérance avait pressé les autorités d’agir dans ce dossier lundi, rappelant l’importance de garder en sécurité les personnes en situation d’itinérance du secteur.

Puisqu’il s’agit d’une situation complexe, les solutions structurantes mettant [les personnes en situation d’itinérance] au cœur des décisions demandent une concertation des partenaires du milieu , souligne le CISSS dans son communiqué.

La semaine dernière, une halte-chaleur a ouvert ses portes aux abords du centre Robert-Guertin, dans le secteur de Hull à Gatineau. La roulotte convertie peut accueillir de manière rotative de 20 à 40 personnes.