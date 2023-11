La rue des Tournepierres, qui se situe sur la flèche littorale à Maria, pourrait disparaître d’ici quelques dizaines d’années en raison de l’érosion des berges et de son exposition à la submersion côtière.

La Municipalité de Maria et la Sécurité publique, en collaboration avec l'Université de Montréal, sont donc à pied d’œuvre depuis quelques mois pour évaluer les scénarios possibles pour pallier ces risques, qui menacent une cinquantaine d’habitations du secteur.

Une première consultation citoyenne a eu lieu en juin dernier pour dresser le portrait de la situation et présenter l’analyse des risques auprès des résidents.

Les résidences du secteur sont quasiment dépourvues de terrain. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Une deuxième rencontre se déroulera mardi soir pour informer les personnes concernées des avancements et certains résultats des études de solutions.

Il y a certaines questions qui n’avaient pas été répondues au mois de juin, affirme le maire de Maria, Jean-Claude Landry. Là, on va avoir des données et un peu plus de détails.

M. Landry indique qu’à ce stade-ci, tous les scénarios sont encore explorés.

Autrement, le maire Landry voit la rencontre de mardi soir comme une manière de prendre le pouls des résidents du secteur pour connaître leurs volontés à moyen et à long termes.

Les citoyens auront eux-mêmes à prendre des décisions, soit s’ils veulent rester ou s'ils veulent quitter , dit-il.

Aucun déplacement ne sera obligatoire. Ce sont les gens qui vont prendre la décision. On cherche vraiment à connaître la volonté des gens pour orienter la suite des choses.

Le maire de Maria Jean-Claude Landry et la ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbault, à l'été 2022 à Maria. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Si les gens venaient à prendre la décision d’être déplacés, la Sécurité publique les accompagnerait dans ce processus, indique M. Landry.

Deux secteurs à risque

Bien que la rue des Tournepierres soit à la merci des grandes marées, le secteur un peu plus à l’ouest, le secteur dit commercial entre le bureau de poste et le parc du Vieux-Quai, est aussi à risque, et il est analysé par la Sécurité publique.

On y trouve notamment la résidence pour aînés le Manoir Lady Maria ainsi que le marché d'alimentation IGA.

Ce secteur-là présente certaines caractéristiques qui vont être un peu plus faciles à protéger […], mais il fait aussi partie des analyses et des études , précise Jean-Claude Landry.

Près de 10 millions de dollars ont été alloués par Québec en juin 2022 pour lutter contre l'érosion côtière dans ces deux secteurs, qui s'étendent du bureau de poste jusqu'à Pointe-Verte.

Les travaux de prévention des risques liés à l'érosion et à la submersion côtières seront réalisés dans un secteur incluant le boulevard Perron, la rue des Tournepierres et la rue des Mouettes. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Une soixantaine de personnes sont déjà inscrites à la consultation prévue mardi soir, d’après le maire Landry.