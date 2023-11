Produits forestiers Arbec poursuit le développement de l’usine d’Amos

Produits forestiers Arbec a déjà investi 2 millions de dollars dans son usine de panneaux OSB à Amos et entend poursuivre son développement.

L’entreprise forestière a pris possession de l’ancienne usine de Forex il y a maintenant six mois. Ses premiers investissements ont surtout servi à corriger certaines faiblesses et à améliorer la productivité de l’usine amossoise, la troisième du groupe.

Notre premier défi à Amos, c'était de prendre connaissance à fond de l’usine, de sa capacité, et de connaître aussi les employés. Je vous dirais qu’à date, la progression de l’usine est bonne. On marque des pas chaque jour.

L’usine a quand même une bonne capacité de production qui n’était pas nécessairement utilisée à pleine capacité. Tranquillement, on améliore les méthodes de travail, on améliore la productivité , ajoute M. Mercier.

L’usine d’Amos a aussi diversifié sa production au cours des derniers mois. Ses panneaux OSB se déclinent maintenant dans plus d’un grade, ce qui lui permet d’accroître ses marchés situés au Québec, en Ontario et dans le Midwest américain.

Une convention de sept ans

Produits forestiers Arbec mise aussi sur une nouvelle convention collective de sept ans avec ses employés syndiqués pour poursuivre le développement de son usine d’Amos. L’ancien contrat de travail avait pris fin en août 2022.

C’était important pour nous, pour assurer une stabilité à notre usine et à notre plan d’affaires. Ça nous permet d’envisager d’autres améliorations à l’usine, un plan d’investissement pour réellement optimiser la capacité de cette usine pour les prochaines années , mentionne Serge Mercier.

L’entreprise s’affaire aussi à éliminer sa dépendance à la sous-traitance. Elle souhaite employer directement les 140 travailleurs nécessaires aux opérations de l’usine.

On est là depuis seulement six mois et on est contents de notre acquisition. On voit beaucoup de potentiel. On est contents d’avoir réussi à s’entendre à long terme avec nos employés. On travaille fort à optimiser l’usine, à améliorer sa compétitivité et à s’assurer qu’elle a un bel avenir , assure Serge Mercier.