Appel d’offres d’éoliennes : aucun projet déposé pour La Doré malgré le fort potentiel

Aucun projet n’a été soumis au Saguenay–Lac-Saint-Jean dans le cadre du dernier appel d'offres d'Hydro-Québec, qui souhaite acquérir 1500 mégawatts d'énergie éolienne. La société d'État avait pourtant ciblé le secteur de La Doré comme ayant le plus gros potentiel de production dans la province.

Pour répondre aux besoins croissants de la province en électricité, Hydro-Québec vise la création de nouveaux parcs éoliens générant 1500 mégawatts d’énergie. La société d'État avait ciblé 10 endroits stratégiques où ces derniers pourraient être implantés et raccordés aisément à son réseau. Dans le lot, un seul est situé au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Le site en question se trouve près du poste hydroélectrique de la Chamouchouane, à La Doré. Les éoliennes qui pourraient y être installées seraient à même de générer jusqu’à 600 mégawatts, selon Hydro-Québec. C’est la zone au plus haut potentiel de production.

Ouvrir en mode plein écran Les 10 zones choisies par Hydro-Québec pour l'appel d'offres du 12 septembre. Les projets retenus devront être mis en service en 2027, 2028 et 2029. Photo : Hydro-Québec

Les entreprises énergétiques avaient jusqu’au 12 septembre pour soumettre un projet. Parmi les 16 soumissions reçues, aucune ne concernait La Doré.

Pris par surprise

La Société de l'énergie communautaire du Lac-Saint-Jean, qui a mis en service deux barrages hydroélectriques dans la région et souhaite élargir ses activités dans le secteur éolien, a préféré passer son tour.

On avait déjà commencé l’année passée à réfléchir à comment on pourrait s’insérer dans le domaine éolien et là, ça nous a pris par surprise, mais tout le monde, je pense, a été pris par surprise. Ça a été en vitesse , confie son président, Alain Nepton.

Ouvrir en mode plein écran Alain Nepton est président de la Société de l'énergie communautaire du Lac-Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Lancé le 31 mars, l’appel d’offres est arrivé trop vite. Nous autres, on voulait prendre le temps de consulter le monde, de voir où sont les zones sensibles, comment travailler notre projet. C’est ce qu’on a fait avec Val-Jalbert. C’est ce qu’on a fait avec la 11e chute à Mistassini. C’est notre manière de travailler , ajoute le dirigeant.

Publicité

L'organisme composé du conseil de bande de Mashteuiatsh ainsi que des MRC du Domaine-du Roy et de Maria-Chapdelaine planche sur un projet de 100 à 300 mégawatts. Il a déjà investi 600 000 dollars pour évaluer le potentiel du secteur de la Chamouchouane.

Pas un rendez-vous manqué

Le préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine, Luc Simard, ne perd pas espoir que de grandes pales tournent un jour dans le secteur de La Doré.

Je ne pense pas que ce soit un rendez-vous manqué parce qu’aucune entreprise n'a déposé pour développer un projet sur ce territoire-là.

Pour nous, c’est très positif parce qu’on a beaucoup d’entreprises qui veulent travailler avec nous. Ça nous donne du temps pour travailler avec le conseil de bande et la MRC du Domaine-du-Roy afin de développer un projet qui va rassembler les trois communautés et de nous attacher un partenaire privé qui rejoint nos valeurs , note-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Luc Simard est le préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Dans un courriel envoyé à Radio-Canada, Hydro-Québec rappelle qu’elle entend tripler la capacité de production éolienne afin de répondre à la croissance de la demande en électricité . Cet objectif est indiqué dans son Plan d’action 2035.

Publicité

« Les secteurs pour lesquels nous n’avons pas reçu de soumission pourraient donc être comblés ultérieurement », ajoute la société d'État.

D’autres visées pour Val-Éo

La coopérative Val-Éo, qui possède le parc Éoliennes Belle-Rivière dans la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, n'a pas soumissionné.

Son directeur général, Jean Lavoie, espère plutôt déposer un projet d'agrandissement dans les secteurs de Saint-Gédéon, Saint-Bruno et Hébertville-Station, malgré un premier refus.

S’il compte sur l'appétit du gouvernement du Québec pour l'éolien, il reste prudent.

On ne veut pas y aller à n’importe quel prix. On veut que ce soit profitable pour le milieu quand on va soumettre.

Ouvrir en mode plein écran Jean Lavoie est agriculteur et directeur général de la coopérative de solidarité Val-Éo. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Ce qui est soumis actuellement, c’est dans des régions qui sont plus venteuses qu’ici. Ça fait que ce sont des prix qui sont très, très difficiles à concurrencer dans un secteur comme ici où on a un petit peu moins de vent qu'au Bas-Saint-Laurent ou en Gaspésie. C’est quand même beaucoup plus venteux là-bas , indique-t-il.

D'après un reportage de Mélissa Paradis