Sudbury présente une nouvelle mouture de son centre culturel à la place Tom Davies

Les nouveaux plans pour l’élaboration d’un grand centre culturel au sein de la place Tom Davies ont été dévoilés cette semaine. S'il est adopté, le document pourrait mettre fin au débat entourant le projet de nouveau bâtiment pour la succursale principale de la bibliothèque municipale.

Le document qui sera présenté lors de la réunion du conseil municipal du Grand Sudbury du 28 novembre présente un plan pour réaménager une grande partie des espaces de la place Tom Davies en centre culturel.

Le plan de la Ville pour le nouveau centre ferait en sorte que celui-ci hébergerait la succursale principale de la bibliothèque ainsi qu’une galerie d’art et des locaux communautaires et multifonctions.

Le rapport préparé par les employés municipaux prévoit que l’élaboration de ce projet pourrait coûter en tout 68,8 millions de dollars, soit environ 30 millions de moins que la dernière mise à jour des coûts estimés pour le projet Jonction Est, qui a été mis sur pause en février.

Le conseil municipal avait dit en février souhaiter que les coûts de ce projet de centre culturel se rapprochent davantage de 65 millions de dollars, la majorité des fonds proviennent en majorité du budget de la Ville, mais celle-ci dit qu'elle est à la recherche de nouvelles sources de financement.

Le document prévoit un réaménagement des espaces intérieurs à la place Tom Davies, notamment avec le déménagement d’une partie des travailleurs de la Ville vers un édifice voisin, au 199, rue Larch, qui abrite des fonctionnaires du gouvernement provincial.

Des améliorations aux infrastructures du bâtiment sont aussi prévues dans le document.

Le conseil à la recherche d'un meilleur rendement

Le conseiller municipal Al Sizer, qui siège aussi au conseil d'administration de la Bibliothèque publique du Grand Sudbury, se réjouit de ce développement dans le projet.

Nous discutons de ce projet depuis plusieurs années, peu importe sa forme, et nous sommes en contact avec la bibliothèque et la galerie d’art de Sudbury et ils sont très satisfaits de ce qui est proposé , explique-t-il.

M. Sizer affirme que le travail déjà fait pour élaborer d’autres versions du projet pourra servir à sauver du temps et des ressources pour l’élaboration de cette nouvelle version.

Ouvrir en mode plein écran Al Sizer est conseiller municipal à la Ville du Grand Sudbury et maire suppléant, il siège sur le conseil d'administration de la bibliothèque municipale. Photo : Radio-Canada / Yvon Thériault

Nous savons ce que le public veut, nous avons déjà fait des consultations notamment en ce qui concerne la galerie d’art et la présence autochtone, nous tentons de répondre aux besoins et aux demandes des citoyens pour créer un vrai lieu de rencontre , ajoute-t-il.

M. Sizer se réjouit aussi de la baisse de la facture anticipée du projet occasionné par le changement de lieux.

Nous nous devons d’être les gardiens des finances et de s’assurer que l’on obtienne le meilleur rendement pour l’argent qu’on dépense , dit-il.

Des besoins particuliers pour la galerie d’art

Ce nouvel avancement du projet réjouit Demetra Christakos, directrice et curatrice de la galerie d’art de Sudbury, qui voit d’un bon œil le déménagement futur de ses collections dans la tour du 199, rue Larch.

Selon le plan discuté avec la Ville, la galerie d’art serait installée sur deux des étages de la tour, alors que le reste serait occupé par des fonctionnaires.

Mais Mme Demetrakos a toutefois des craintes sur de possibles dépassements de coûts, notamment pour les besoins particuliers de sa galerie.

Ouvrir en mode plein écran La Galerie d'art de Sudbury est présentement située à l'intérieur du manoir Bell, un bâtiment construit au début du 20e siècle. Photo : Radio-Canada / Yvon Thériault

Nous savons qu’une partie des fonds de réserve seront utilisés pour des besoins qui vont arriver plus tard dans le procédé, notamment en raison des besoins de climatisation spécialisée qui va être nécessaire dans les deux tiers de nos installations , explique-t-elle.

Si les enjeux de climatisation existent, Mme Demetrakos rappelle que le gain en espace sera significatif.

Au manoir Bell, nous devons nous contenter de notre 9000 pieds carré, nous devons exploiter chaque petit coin, à la place Tom Davies, il y aura des changements, mais on aura tout de même 18 500 pieds carrés , dit-elle

Ce déménagement permettra à la galerie d’art d’afficher une plus grande partie de sa collection permanente, notamment toutes ses œuvres de Franklin Carmichael.

Avec les informations de Félix Hallée-Théoret