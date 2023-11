Des magasins abandonnent les caisses libre-service

Près de 10 ans après que les caisses libre-service sont devenues omniprésentes dans les grandes surfaces, et même de plus petits commerces, certaines succursales de Canadian Tire en Ontario, tout comme quelques magasins Walmart aux États-Unis et une chaîne d’épicerie britannique, ont choisi de les retirer.

C’est notamment le cas du Canadian Tire de North Bay.

Dwayne Ouellet, qui a pris le contrôle du magasin l’an dernier, a retiré les caisses libre-service en juillet.

Je ne suis pas à l’aise avec leur utilisation et je pense que certains de mes clients ne sont pas à l’aise non plus , a-t-il confié.

M. Ouellet a ainsi ramené plus d’employés derrière les caisses.

Je préfère que mes clients puissent voir mes caissiers et caissières et que s’ils ont des questions ou des problèmes, au moins ils aient quelqu’un à qui parler.

Brooke Shogren, qui travaille dans ce magasin, se réjouit de ce changement apporté par son patron.

Beaucoup de personnes ont dit que ça enlève nos emplois et je suis en accord avec eux , dit-elle. Personnellement, j’aime être face à face avec le monde.

Un sentiment partagé par plusieurs clients rencontrés à North Bay, qui affirment aussi préférer les caisses traditionnelles et n’utiliser les caisses libre-service que s’ils n’ont pas le choix.

Une succursale de Canadian Tire de Mississauga a aussi éliminé récemment les caisses libre-service.

Le gérant du magasin a expliqué à CBC que la décision a été prise en raison des vols et des préférences des clients.

Une décision qui ne fait pas l’unanimité, selon les réactions recueillies par CBC à l’extérieur du magasin.

Il n'y a plus de caisse libre-service dans ce Canadian Tire, une décision qui déçoit quelques clients.

Junaid Chaudhry déplore la perte du libre-service. C’est plus rapide , affirme-t-il. Vous n’avez pas besoin d’attendre en ligne avec les autres clients.

Claudette McKay, au contraire, croit que la file d’attente bouge plutôt rapidement, et croit que le retrait des caisses automatiques recentre le service autour des clients.

Difficile d’évaluer précisément l’impact des caisses libre-service sur le vol

Le Conseil canadien du commerce de détail affirme que le vol dans les magasins est en hausse, mais n'associe par spécifiquement le vol aux caisses libre-service.

Aucun des magasins interrogés à ce sujet en juillet par CBC n’a directement répondu à la question.

Les détaillants avaient toutefois été davantage enclins à répondre pour une étude financée par l'industrie du commerce au détail publiée en 2022.

On peut y lire que 93 détaillants à travers le monde estiment que jusqu’à 23 % de leurs pertes sont dues aux vols et aux erreurs aux caisses automatiques.

Par ailleurs, selon un sondage récent réalisé en ligne auprès de 2000 Américains, 15 % d’entre eux ont admis avoir volé des marchandises à une caisse libre-service, et 21 % sont partis d’un magasin avec un objet dont il n’avaient accidentellement pas scanné le code-barres.

À North Bay, Brooke Shogren raconte qu’elle a été témoin de vols aux caisses libre-service.

Une réalité confirmée par le gérant du magasin, Derek Shogren, qui précise toutefois que la principale raison du retrait de ces caisses est la mise en place d’un nouveau système de file d’attente.

Au Canadian Tire de North Bay, il n'y a maintenant qu'une seule file d'attente menant aux caisses.

Il ajoute que Canadian Tire vend beaucoup de marchandises de grande taille, qui ne se prête pas vraiment au libre-service.

Les caisses libre-service, une amélioration de l’expérience client ou un irritant?

Lors de son adoption, la technologie des caisses libre-service était perçue comme une façon pour les détaillants de réduire leurs dépenses en personnel et d’accélérer le processus d’achat.

Un nouveau service qui devrait en théorie grandement améliorer l’expérience client, explique le consultant en commerce de détail David Ian Gray, mais les caisses libre-service sont aussi devenues des irritants selon lui.

Plusieurs personnes étaient mécontentes lors de l’arrivée des premières caisses libre-service, ayant l’impression qu’on leur demandait de faire le travail des caissiers.

Le consultant note que dans certaines situations, par exemple si un client fait une erreur, l’intervention d’un employé est nécessaire, annulant du même coup la promesse d’un processus plus rapide.

M. Gray prédit que d’autres magasins vont à leur tour abandonner les caisses libre-service.

David Ian Gray ne pense pas toutefois que les caisses automatiques vont disparaître pour autant.

Certains magasins vont à contresens par rapport au Canadian Tire de North Bay.

Walmart, qui a retiré les caisses libre-service dans trois de ses magasins d’Albuquerque, au Nouveau-Mexique, a lancé en 2021 un projet-pilote à Sainte-Agathe-des-Monts, au Québec, où il n’y a aucun caissier.

Walmart n’a pas fourni d'explication pour ce magasin québécois sans caissier ni de raisonnement pour le retour en force des caissiers à Albuquerque.

Un porte-parole, Joe Pennington, a répondu par courriel. Nous cherchons toujours à offrir la meilleure expérience à nos clients.

Avec les informations de Sophia Harris de CBC, de Félix Hallée-Théoret et de Philippe de Montigny