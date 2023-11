Contacts sexuels et voyeurisme : un grand-père reconnaît sa culpabilité

La technicienne en éducation spécialisée de l'école a bien vu que la jeune adolescente devant elle était incapable d'en parler. Elle lui a donc tendu un papier et un crayon. « 7 ans, il était saoul, il m'a touché les cuisses, puis après il a remonté ». L'adolescente venait de se libérer d'un lourd secret.

Le grand-père de Léa* a reconnu sa culpabilité à des accusations de contacts sexuels et de voyeurisme, le 16 novembre, au palais de justice de Québec.

L'air contrit, le sexagénaire a reconnu avoir fait des attouchements à sa petite-fille, il y a cinq ans.

La procureure de la poursuite, Me Mélanie Tremblay, a expliqué à la Cour le contexte qui a mené à la dénonciation de la victime.

Conférence à l'école

Le printemps dernier, une policière a donné une conférence à l'école de Léa, portant sur la prévention des abus sexuels.

À la suite de cette rencontre, Léa pose des questions à la policière qui la réfère à la technicienne en éducation spécialisée. C'est lors de cet entretien que l'employé de l'école constate qu'il est difficile pour la victime de verbaliser , a exposé Me Tremblay.

Léa va alors écrire ce que son grand-père lui a fait subir cinq ans plus tôt, en plus de rapporter qu'il la regarde lorsqu'elle prend son bain.

Un signalement sera alors fait à la DPJ en plus du déclenchement de l'enquête policière.

Notre petit secret

L'adolescente donnera ensuite plus de détails à l'enquêteur, sur les gestes posés par son grand-père. Alors qu'ils écoutaient la télévision, son grand-père lui prend la cuisse pour faire un massage, il remonte sa main à partir de l'intérieur de sa cuisse , a décrit la procureure de la poursuite.

Il a par la suite frotté le sexe de l'enfant, par-dessus ses vêtements.

Il va lui dire : "as-tu aimé ça, ça va être notre petit secret"

La victime dira à l'enquêteur qu'elle avait sept ans et qu'elle a figé . Elle a par la suite décidé que son cerveau ne s'en souviendrait pas, car c'était pour elle dégueulasse et pas normal , a relaté Me Tremblay.

En plus des contacts sexuels, l'adolescente va expliquer que par la suite son grand-père la regardait quand elle se lavait en lui disant qu'elle était belle dans son bain .

Mea Culpa

Le grand-père qui habite l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles n'a pas nié les événements lorsque les policiers l'ont interpellé.

Il leur confie qu'il veut suivre des thérapies et se prendre en main. Il confirme qu'il buvait beaucoup à cette époque , a indiqué la procureure de la poursuite.

Lors d'une rencontre avec la DPJ , il va corroborer l'événement survenu sur le divan, devant le téléviseur, et confesser avoir regardé sa petite-fille dans son bain, mais à une seule reprise. Il répétera vouloir une thérapie pour ses problématiques .

Quelques jours plus tard, il enverra également un courriel à son fils et à la victime, intitulé Mea Culpa.

Il y présente des excuses et espère être pardonné pour ses comportements.

La procureure de la poursuite a indiqué que le fils de l'accusé n'a pas souhaité assister à l'audience. Il a aussi préféré que sa fille n'y soit pas pour ne pas la replonger dans ses traumatismes.

Le grand-père qui est en liberté sous conditions pendant le processus judiciaire doit rencontrer un agent de probation qui produira un rapport sexologique.

Les conclusions de son rapport et les observations sur la peine des avocats doivent être présentées au juge Frank D'amours au mois d'avril.

*prénom fictif pour protéger l'identité de la victime