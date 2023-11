Chaussures Saute-Mouton renaît de ses cendres

Après que ses bureaux et son usine aient été ravagés par les flammes l’hiver passé, toutes les options étaient sur la table. La fondatrice de Chaussures Saute-Mouton et ses filles ont pensé à déménager la production en Asie et même à tout abandonner, mais finalement elles ont sauté sur une opportunité qui leur a permis de conserver la production à Québec.

Chaque matin, ça changeait. Il y a des matins où on était crinqué et il y en a d'autres qu'on se disait me semble que ça serait moins compliqué de tirer la plug , relate Ève Boucher, la directrice marketing et fille de la fondatrice.

Ouvrir en mode plein écran L'usine est une perte totale. Photo : Louis-Philippe Arsenault

L’usine était une perte totale, mais elles ont pu sauver les patrons des bottes qu’ils fabriquent à la main à Québec. Elles ont donc pu déplacer temporairement leurs activités dans une autre usine, celle de l'entreprise Alfred Cloutier, fabricant de bottes, pantoufles et mocassins.

On a eu la chance de communiquer avec Alfred Cloutier qui était en fin de production. Ils avaient tous les équipements dont on pouvait se servir , relate Jacinthe Bergeron, la fondatrice et présidente de Chaussures Saute-Mouton.

Ouvrir en mode plein écran L'usine d'Alfred Cloutier dans le secteur de Saint-Émile. Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe Arsenault

Elle a pu compter sur le soutien de ses filles tout le long du processus. Et, bien entendu, le fait que les 30 employés de l’usine voulaient continuer à travailler pour elles a aussi joué un rôle majeur dans la survie de l’entreprise.

Tous les employés souhaitaient revenir. Sans eux, on n'est pas là. Donc d'avoir des gens engagés, fiers du produit et qui aiment ça rentrer travailler, je pense que c'est la plus grande fierté , se réjouit Ève Boucher.

Ouvrir en mode plein écran Pour Ève Boucher, le domaine de la chaussure est une affaire de famille. Elle suit les traces laissées par son grand-père et sa mère. Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe Arsenault

La production a tout de même dû être interrompue pour trois mois. Les assurances ont permis de payer tout le monde pendant cette pause. Le temps que nos matières premières et les emporte-pièce arrivent, on a repris la production au 1er mai pour arriver dans les magasins à temps pour le froid , précise Jacinthe Bergeron.

Il fallait faire vite, une interruption plus longue aurait pu obliger les employés à devoir chercher du travail ailleurs et aurait pu faire perdre à Saute-Mouton sa place sur les tablettes.

Ouvrir en mode plein écran La production de bottes a dû être adaptée au nouveau lieu et aux nouveaux équipements. Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe Arsenault

La production n’a tout de même pas pu être à la hauteur de ce qu’elle était lors d’une année normale, correspondant à entre 15 000 et 20 000 pairs par année. Cependant, la fondatrice et ses filles sont heureuses d’avoir pu garder l'ensemble de leurs clients à travers le pays et celui aux États-Unis.

Dans la prochaine année, elles souhaitent reconstruire une manufacture sur le terrain de celle qui a passé au feu. On aime ce qu'on fait, on a une super belle gang d'employés et ça donne le goût d'amener plus loin l'entreprise , laisse présager Ève Boucher.

Même si l’incendie a été ravageur, elle y voit aussi maintenant de bons côtés, leur permettant entre autres de repenser à l’avenir de Chaussures Saute-Mouton.

Ouvrir en mode plein écran Jacinthe Bergeron est fière de tout le travail de son équipe qui lui a permis de faire renaître son entreprise. Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe Arsenault

Je pense qu'on a fait le bon choix , conclut avec le sourire sa mère, la fondatrice.

Avec les informations de Louis-Philippe Arsenault