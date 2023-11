La COP28 : la Saskatchewan obtient son propre pavillon après un désaccord avec Ottawa

Un désaccord entre la Saskatchewan et Ottawa a incité la province à payer pour son propre pavillon à la 28ᵉ Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP 28), selon le ministre provincial de l’Énergie et des Ressources, Jim Reiter.

D'après lui, le gouvernement fédéral a écarté les neuf suggestions de la province, parmi lesquelles figuraient des comités d'experts venant de diverses industries.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources de la Saskatchewan, Jim Reiter. (Photo d'archives)

Ottawa avait également accordé 45 minutes à la Saskatchewan pour une présentation à la COP 28. Cette durée est jugée insuffisante par la province.

Nous voulons donner [aux entreprises saskatchewanaises] l'occasion de raconter leur histoire. Ces 45 minutes n'auraient manifestement pas suffi, c'est pourquoi nous avons choisi une autre voie , explique Jim Reiter.

Plutôt que d'avoir une ou deux possibilités de présentation pour le premier ministre ou un politicien [nous aurons] un espace plus grand où nous pourrions réellement offrir des possibilités de présentation aux industries , ajoute-t-il.

Selon M. Reiter, la Saskatchewan vise à mettre en lumière les initiatives d'entreprises dans le domaine du développement durable.

Par ailleurs, la province entretient depuis un certain temps des divergences avec Ottawa concernant les politiques environnementales, dont la taxe carbone, les objectifs de neutralité carbone et les évaluations des projets énergétiques.

La semaine dernière, la porte-parole du ministre de l'Environnement et du Changement climatique Kaitlin Power a indiqué qu'Ottawa avait opté pour l'organisation d'une unique présentation par province et territoire à cause des contraintes de temps et de disponibilité.

Le gouvernement de la Saskatchewan s'était inscrit pour un pavillon et figurait sur la liste jusqu'à la mi-octobre, mais nous sommes en train de confirmer la date exacte à laquelle il s'est retiré , a précisé Mme Power, dans un courriel.

Des représentants des gouvernements de l'Alberta et de la Colombie-Britannique, ainsi que d'autres représentants d'agences fédérales et d'organisations non gouvernementales participeront aux présentations d'Ottawa.

Le porte-parole du ministère du Commerce et du Développement des exportations en Saskatchewan Jay Teneycke a indiqué que la province avait conclu un contrat pour avoir son propre pavillon le 16 octobre.

Le gouvernement de la Saskatchewan sait que le gouvernement fédéral ne partagera pas notre histoire , a déclaré M. Teneycke, dans un courriel.

En tant qu'économie axée sur l'exportation, il est essentiel que nous explorions de nouveaux marchés et partenariats susceptibles de créer davantage d'emplois et de débouchés pour les habitants de la Saskatchewan , ajoute-t-il.

Le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, et quatre autres membres de son gouvernement participeront à la COP28 avec une délégation de représentants de 40 entreprises et organisations.

La location d’un pavillon pourrait coûter jusqu'à 765 000 $ à la province. Toutefois, le gouvernement provincial a précisé qu’il ne prend pas en charge les frais de voyage de ces entreprises.

Le Nouveau Parti démocratique (NPD) de la Saskatchewan voit d'un mauvais œil cette dépense du gouvernement provincial et remet en question la nécessité d'avoir un pavillon pour la Saskatchewan, alors que d'autres provinces, telles que l'Alberta, n'ont pas adopté cette stratégie.

Le pavillon du gouvernement fédéral sera situé dans la zone bleue, une zone séparée pour les délégués accrédités, qui accueille également les négociations officielles.

Le pavillon de la Saskatchewan se trouvera, quant à lui, dans la zone verte, une zone destinée au grand public, où se tiendront des conférences, des expositions interactives, ainsi que des installations artistiques.

La COP28 se tiendra du 30 novembre au 12 décembre 2023 à Dubaï, aux Émirats arabes unis.

