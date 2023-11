Abolition d’une trentaine de postes à Louis Garneau Sports

L’entreprise Louis Garneau Sports réorganise ses activités et annonce en même temps l’abolition d’une trentaine de postes.

La compagnie québécoise qui était spécialisée dans le cyclisme, le triathlon et les sports d'hiver va miser sur le créneau prometteur des vêtements et accessoires de sport pour marquer les prochaines phases de son histoire .

L'entreprise l'a annoncé dans un communiqué de presse mardi après-midi.

Le marché du vêtement de sport offre de belles perspectives, au moment où la pratique du sport n’a jamais suscité un aussi grand engouement. Pour nous démarquer, nous miserons sur nos forces. Aujourd’hui, nous assistons à un renouveau de l’entreprise et nous entrevoyons l’avenir avec optimisme et confiance , a mentionné le président-directeur général de l’entreprise, Jean-Marc Jahoo.

Publicité

En mars 2020, l’entreprise avait annoncé la mise à pied de 66 employés, quelques mois après avoir aboli 46 postes à l'usine de Saint-Augustin-de-Desmaures.

L’entreprise avait évité la faillite à la fin de l’année 2020, alors qu’un nouvel investisseur faisait son arrivée à titre de partenaire financier.

Au cours des derniers mois, l’entreprise a poursuivi ses efforts de consolidation et de redéploiement. La nouvelle direction a mené un exercice rigoureux d’analyse de son portfolio de produits et capitalisera plus que jamais sur ses forces et ses éléments distinctifs , peut-on lire dans le communiqué de presse.

L’entreprise a choisi de réduire sa gamme de produits selon les besoins du marché .

À terme, le nouveau modèle d’affaires nécessitera moins d’effectifs, ce qui se traduira par l’abolition d’une trentaine de postes.

Par ailleurs Louis Garneau, fondateur de l’entreprise et maintenant actionnaire minoritaire, approuve et appui le groupe Champlain dans son plan de réorganisation, toujours selon le communiqué.

Plus de détails à venir