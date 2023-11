La fermeture temporaire de l’usine Riverside à Meteghan inquiète

Des pêcheurs de homard de la Nouvelle-Écosse craignent que la fermeture temporaire de l'usine de transformation de homard Riverside à Meteghan annonce une restructuration du marché.

L'entreprise qui embauche une centaine d'employés restera fermée jusqu'au printemps.

Le propriétaire, Champlain Seafood, ne peut dire si l'activité sera déplacée dans les usines néo-brunswickoises du groupe, soit Captain Dan's à Cap-Lumière et Cape Bald Packers au Cap-Pelé.

À ce temps, les usines au Nouveau-Brunswick continuent d’opérer comme à l’habitude, traitant le crabe et le homard , indique par courriel Rachelle Gagnon, vice-présidente chez Champlain Seafood.

C’est incertain si celles-ci vont transformer plus de volume qu’à l’habitude. Cela va dépendre du volume de homard disponible pour être transformé cet automne, que nous estimons toutefois moindre que les années précédentes , ajoute-t-elle.

L'entreprise Riverside de Meteghan fournit habituellement le logement et le transport à ses travailleurs.

Cependant, la coalition Unified Fisheries Conservation Alliance (UFCA), qui rassemble une dizaine d'associations de pêcheurs de la Nouvelle-Écosse, y voit un signe de la concentration de l'industrie de la transformation du homard en Atlantique.

Il y a une prise de contrôle des acheteurs, transformateurs et exportateurs de homards , affirme le directeur général de l' UFCA , Colin Sproul.

Vers une rationalisation

Le consultant en pêches Gilles Thériault s'intéresse à la question depuis que Champlain a racheté Riverside en 2019.

Ces fonds d'investissement, au besoin, vont rationaliser leurs opérations et vont dire, regarde, au lieu d'avoir cinq ou six ou sept usines, on peut quand même faire le travail, le boulot, avec deux usines de moins , dit-il.

Chris d'Entremont, député de Nova-Ouest, s'inquiète du sort de l'usine.

Le député fédéral conservateur de Nova-Ouest, Chris d'Entremont, y voit quant à lui une menace à la concurrence dans le marché du homard.

Quand on prend le système des achats, la compétition n'est pas vraie. Dans ce cas ici, la compétition entre Riverside et d'autres n'était pas là vraiment dernièrement, depuis que ça a été acheté [par] Champlain , dit-il.

Quatre ou cinq groupes

L'Association des transformateurs de homard des Maritimes rejette l'idée que les récents rachats sont mauvais pour le marché.

Non, je ne suis pas prêt à dire que c'est lié à ce phénomène-là qu'on observe il y a quatre ou cinq ans , dit son directeur général Nat Richard.

La saison de pêche au homard est prévue pour le 27 novembre dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse.

Pour lui, il n'y a pas de concentration du secteur de la transformation.

Il y a quatre ou cinq groupes dans l'industrie qui ont fait des acquisitions, que ce soit des compagnies privées ou des fonds d'investissement , assure-t-il.

Croyez-moi, le secteur est extrêmement concurrentiel.

Le secteur de la transformation de homard est plutôt confronté, selon lui, à une baisse de la demande et à la hausse des taux d'intérêt.

Nat Richard croit que les fermetures temporaires sont dues à une fragilisation du marché international du homard.

Le coût de financer et d'entreposer du produit fini est plus élevé que jamais , dit-il.

Nat Richard indique ainsi que des usines ferment temporairement depuis deux ans en raison des variations du marché.