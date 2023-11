La gestion des stocks de poissons par le MPO montrée du doigt

L’état des stocks de poissons sauvages au Canada continue de se dégrader, selon l'organisme Oceana Canada. Le groupe environnemental montre du doigt la responsabilité du gouvernement fédéral dans la situation.

Selon les données du ministère des Pêches et des Océans (MPO) vérifiées par le groupe, 28 % des poissons sauvages sont considérés comme en santé, contre 36 % il y a cinq ans quand Oceana Canada a commencé à réaliser ses audits.

Vingt-huit espèces de poissons, comme la morue du nord, la crevette nordique et le maquereau de l’Atlantique, sont en danger.

Seuls six disposent d’un plan de rétablissement de l’espèce et aucun d’entre eux n’est de grande qualité , selon l’audit publié mardi. Le groupe assure qu’ils ne répondent pas aux critères établis par la Loi sur les pêches.

Les stocks de crevettes nordiques font face à un déclin historique. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Aucun n’a été publié cette année pour le moment. Le MPO a cependant l’obligation légale d’en publier treize d’ici avril prochain. Le groupe milite pour que toutes les espèces menacées disposent de plan de rétablissement rigoureux.

Une action rapide est nécessaire pour freiner le déclin de la santé de nos stocks et ramener ceux-ci vers l’abondance , poursuivent les auteurs du rapport.

Des décisions prises dans le noir

Le commissaire à l’environnement et au développement durable du Canada a récemment dénoncé dans un rapport remis à la Chambre des communes le manque de données recueillies par le MPO au sujet des prises maritimes.

Sans données fiables et opportunes sur les prises, le ministère [...] est donc exposé au risque que les stocks de poissons soient surexploités , peut-on y lire.

Dans son examen, Oceana Canada fait le même constat. Le groupe environnemental montre du doigt le fait que près de 40 % des pêches sont gérées avec des informations qui ne sont pas assez précises pour leur attribuer un état de santé, ils sont donc classés dans la catégorie incertain . Quatre nouvelles espèces sont venues rejoindre ce groupe cette année.

Cette incertitude les rend vulnérables. Ils ne bénéficient pas des mesures les plus strictes et risquent d'être pêchés à des niveaux qui ne sont pas durables , explique Rebecca Schijns, spécialiste des sciences de la mer et des pêches chez Oceana Canada.

La capelan fait partie des espèces en danger. Pendant l'été, des scientifiques ont appelé à la mise en place d'un moratoire sur la pêche de ce poisson. Photo : Oceana Canada / Nicholas Hiscock

La scientifique assure que, quand les informations sont partielles, il est nécessaire d’opter pour des mesures de précaution pour éviter la surpêche, mais souvent, on voit plutôt l’effet inverse . Elle juge que les quotas de ces espèces dont l’état de santé est incertain sont fixés dans le noir .

Dans un courriel, le MPO assure être engagé à adopter une approche prudente et durable de la pêche qui protège nos écosystèmes marins .

Surpêche et changement climatique en cause

La situation actuelle des stocks de poissons est la conséquence d’une combinaison de facteurs, selon la chercheuse. Elle mentionne la surpêche historique – particulièrement dans l’océan Atlantique où les stocks n’ont pas pu se reconstituer correctement et sont toujours exploités – ainsi que les changements climatiques.

Oceana Canada déplore que ces derniers ne soient pas assez pris en compte dans la gestion des stocks. D’après leur audit, seuls 16,5 % des documents scientifiques et de gestion du MPO intègrent pleinement les aspects liés aux changements climatiques qui auraient un impact sur 91 % des stocks.

Cette année, les océans du monde entier ont atteint les températures moyennes les plus hautes jamais enregistrées.

Les moratoires sur les pêches sont des solutions de dernier recours, selon la scientifique mais elle juge qu'ils sont la solution qui reconstitue les stocks le plus rapidement. (Photo d'archives) Photo : The Associated Press / Robert F. Bukaty

Si Rebecca Schijns reconnaît que des efforts et des investissements importants ont été faits par Ottawa dans les dernières années, elle juge qu’ils n’ont pas mené à des changements significatifs sur l’eau.

Selon elle, le MPO fait preuve d'un manque de volonté politique pour mettre en place les politiques nécessaires à la protection des stocks. Elle espère que l’arrivée de la nouvelle ministre des Pêches et des Océans, Diane Lebouthillier, nommée en juillet dernier, va changer la donne.