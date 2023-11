TransAlta investira 3,5 G$ dans les énergies renouvelables d’ici 5 ans

TransAlta se met au vert : l’entreprise calgarienne annonce qu’elle consacrera 3,5 milliards de dollars aux énergies renouvelables d'ici la fin de 2028, afin de renforcer sa capacité de production et de stockage d'électricité propre.

TransAlta a fait cette annonce mardi, à l’occasion de sa journée des investisseurs.

Cet investissement permettrait à la société, qui a mis en service plus de 800 mégawatts (MW) d'énergie éolienne et solaire rien que depuis 2021, d’ajouter 1750 MW supplémentaires d'énergie propre au cours des cinq prochaines années.

La majeure partie de la nouvelle production sera issue de ses propres projets éoliens et solaires.

TransAlta reste également ouverte à des possibilités de fusions et d'acquisitions si de bonnes occasions se présentent, comme l’indique en entrevue son président-directeur général, John Kousinioris. Ce qui est intéressant, c'est l'impact que cela aura sur notre entreprise.

D'ici 2028 et, franchement, même avant, environ 70 % de notre BAIIDA [bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement] proviendra des énergies renouvelables.

Une transformation majeure

Actuellement, environ 40 % du BAIIA de TransAlta proviendrait de l'énergie renouvelable.

La société est l'un des plus grands producteurs d'énergie éolienne au Canada. De 2000 à 2022, elle a plus que triplé sa capacité totale de production d'énergie renouvelable en la faisant passer de 900 MW à plus de 2900 MW.

Il s’agit là d’une transformation majeure pour TransAlta, qui était autrefois l'un des plus grands émetteurs de gaz à effet de serre du pays.

En effet, il y a 10 ans à peine, le pain et le beurre de l'entreprise calgarienne provenaient de son important parc de centrales électriques au charbon.

TransAlta a achevé, en 2021, la conversion de ses centrales au charbon fonctionnant au gaz naturel. Cette transformation, qui lui a coûté près de 300 millions de dollars, a été largement saluée comme une réalisation environnementale importante. D’autant plus que cela a permis de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 32 millions de tonnes par an, soit 76 %, par rapport à 2005.

Ouvrir en mode plein écran TarnsAlta a réduit ses émissions de gaz à effet de serre de 32 millions de tonnes par an, soit 76 %, par rapport à 2005. Photo : Reuters / Chris Wattie

Le gaz naturel restera une énergie d’appoint

TransAlta ne tourne pas pour autant le dos au gaz naturel. La société a récemment annoncé l'acquisition de Heartland Generation pour un montant de 658 millions de dollars. Cette opération lui permet d’ajouter à son portefeuille 1844 MW de production d'électricité à partir de gaz, principalement en Alberta.

M. Kousinioris explique que les centrales au gaz naturel qui peuvent servir d'appoint aux énergies renouvelables pendant les périodes de forte demande seront toujours nécessaires.

Les énergies renouvelables sont l'avenir, affirme-t-il, en ajoutant que la majorité écrasante de la croissance de TransAlta dans les années à venir se fera dans le domaine de l'électricité propre.

Nous pensons que les gouvernements, les investisseurs et les gens vont vouloir un réseau plus vert au fil du temps [et que] le coût du carbone va continuer à augmenter , dit-il.

Nous pensons que la demande d'énergies renouvelables et de stockage va continuer à augmenter et qu'il y aura, au fil du temps, de plus en plus de soutiens politiques pour les énergies renouvelables.

La hausse des taux d'intérêt, l'inflation et les problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement ont pénalisé les entreprises du secteur des énergies renouvelables, en leur faisant notamment perdre leur attrait auprès des investisseurs. Par exemple, l'indice S&P/TSX des énergies renouvelables et des technologies propres a perdu près de 23 % depuis le début de l'année.

Par ailleurs, le rythme et le coût de la transition énergétique font l'objet d'un débat de plus en plus vif à l'échelle mondiale. L'Alberta, par exemple, s'oppose à la réglementation proposée par Ottawa en matière d'électricité propre, affirmant que l'objectif d'une consommation nette nulle en 2030 pour le secteur est irréalisable.

La province a aussi imposé un moratoire sur le développement des énergies renouvelables en raison de préoccupations concernant l'impact sur les terres agricoles, la fiabilité du système et la remise en état.

Avec les informations de La Presse canadienne