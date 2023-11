Vers une grève historique?

Le bras de fer entre le gouvernement du Québec et les employés de la fonction publique s’est enclenché mardi. Ce sont trois jours de grève qui perturbent en ce moment plusieurs secteurs, dont le réseau de la santé, des services sociaux et celui de l’enseignement, mais une grève générale illimitée s'enclenchera jeudi pour des milliers d'enseignants membres de la Fédération autonome de l'enseignement (FAE).

Historiquement, dans le domaine de l’enseignement, la dernière fermeture des écoles en lien avec une grève générale illimitée remonte à 1983. Les établissements avaient fermé leurs portes pendant trois semaines en raison du débrayage.

Il y a 40 ans, l’ampleur de la grève était telle que le gouvernement péquiste de René Lévesque avait forcé le retour des fonctionnaires au travail par l'adoption d’une loi spéciale, la loi 111.

Des piqueteurs défient la loi 111 en 1983. Photo : Radio-Canada

Un tel cas de figure est-il possible aujourd’hui?

Le recours à une loi spéciale est possible, mais plus difficile, explique Louis-Philippe Lampron, professeur en droits et libertés de la personne à la Faculté de droit de l'Université Laval, car depuis 2015, le cadre constitutionnel a changé.

Deux arrêts rendus coup sur coup par la Cour suprême du Canada reconnaissent que le droit de grève a une valeur constitutionnelle. [...] Nécessairement, une loi spéciale qui met fin à une grève porte atteinte à ce droit fondamental de faire grève , explique-t-il.

Louis-Philippe Lampron précise que le droit de grève est constitutionnel depuis 2015. Photo : Radio-Canada / Félix Duchesne

Le professeur Lampron ajoute qu’il incombe ensuite au législateur de justifier la violation au droit fondamental de cesser le travail avant de pouvoir utiliser un tel outil.

Il faut, dans le contexte d'une éventuelle contestation, que le gouvernement puisse prouver non seulement la bonne foi des négociations, mais aussi la nécessité du recours à la loi pour mettre fin au conflit.

Ce changement est majeur, dit M. Lampron puisqu’avant 2015, la seule sanction à une telle mesure était celle de l’urne, une arme aux mains des électeurs lorsqu’ils se prononcent en faveur ou en défaveur d’un gouvernement.

Cela ne veut pas dire pour autant que la loi spéciale n’est pas utilisée par la partie gouvernementale, c’est d’ailleurs cet outil qui a forcé le retour au travail des débardeurs du port de Montréal au mois d’avril 2021.

Une ligne de piquetage du Front commun devant l'Assemblée nationale, le 21 novembre. Photo : Radio-Canada / Xavier Gagnon

Peu probable en tout début de grève

Même si cette mesure est un spectre dans les négociations entre le gouvernement et les grévistes, M. Lampron insiste sur la difficulté d’y avoir recours rapidement.

C’est certain que d’adopter une loi spéciale très rapidement après le début d’une grève, ça va alourdir d’autant le fardeau de preuve des législateurs s’ils essayaient de démontrer le caractère raisonnable de la loi , poursuit-il.

La situation peut changer lorsque le débrayage s’éternise ou qu’une crise en découle.

Par ailleurs, si la catégorie professionnelle en grève fait partie des travailleurs essentiels, il faut aussi assurer un service minimum, ce qui n’est pas le cas des enseignants, précise le professeur Lampron. S’ils font la grève, les activités d’enseignement au complet peuvent arrêter.

Il y a 40 ans, le contexte était différent

Évoquant le conflit historique avec les enseignants en 1983, Michel Grant, professeur associé en relations de travail à l'Université du Québec à Montréal (UQAM) a rappelé que la loi 111 avait coûté cher au Parti Québécois.

Ils y avaient goûté lors des élections de 1985 , a-t-il dit en entrevue à l’émission C’est encore mieux l’après-midi, précisant que la loi, qualifiée de loi matraque , prévoyait aussi une réduction salariale des enseignants.

Les salaires avaient été diminués de 20 % pendant trois mois avant d’être remontés par la suite.

Des étudiants manifestent contre la loi 111 à Montréal. Photo : Radio-Canada

Le professeur d'histoire littéraire et intellectuelle à l'Université Laval Jonathan Livernois a aussi commenté la grève de 1983 à l’émission Aujourd’hui l’Histoire.

On veut évidemment que 85 000 enseignants et enseignantes reviennent au travail [...], mais l’ensemble est une véritable massue.

Le professeur de droit M. Lampron rappelle que le contexte des négociations actuelles est bien différent.