La Caisse devra mettre élus et citoyens dans le coup, prévient Marchand

Bruno Marchand invite la Caisse de dépôt et placement à ne pas travailler en silo et à prendre le temps de consulter les citoyens de Québec et les élus municipaux dans le cadre de son mandat visant à définir le meilleur projet de réseau structurant de transport en commun pour la capitale.

On ne peut pas arriver à un plan sans avoir consulté les citoyens et les élus. L'inverse témoignerait d'avoir travaillé en vase clos dans une tour d'ivoire. Je suis sûr que ce n'est pas ça que CDPQ Infra veut , a déclaré le maire de Québec mardi.

Il demande à la filiale de la Caisse de tenir sa première rencontre avec l’ensemble des élus qui siègent à l’Hôtel de Ville, qu’ils soient favorables ou pas au projet de tramway, afin de leur permettre de relayer les questions et les préoccupations de leurs commettants.

Un minimum

À partir du moment où [les gens de la Caisse disent] qu'ils vont faire en sorte de recenser les études, voir [quel est] le meilleur projet, je pense que c'est un minimum qu'ils puissent écouter les gens qui ont été dûment élus par la population [pour leur permettre] d’exprimer quelles sont leurs visions, même si ce n'est pas ma vision , a insisté le maire.

C’est aussi aux élus de rappeler l'importance que la Caisse puisse se mettre au diapason de tous les citoyens, les pro comme les anti-tramway.

Bruno Marchand voit d’un bon œil que CDPQ Infra ait déjà sollicité par écrit l’avis de différents partenaires issus de la société civile, notamment du milieu des affaires. Il martèle toutefois que la filiale de la Caisse doit commencer son travail de consultation avec les élus du conseil de ville.

Ouvrir en mode plein écran Le premier ministre François Legault (à droite) a rencontré le président de la Caisse de dépôt et placement du Québec, Charles Émond, le 15 novembre dernier. (Photo d’archives) Photo : Compte X de François Legault

Le maire de Québec espère qu’au terme de son mandat, CDPQ Infra sera en mesure de proposer un projet de réseau de transport structurant prêt à démarrer rapidement.

Si, dans six mois, on arrive à une conclusion qui mérite encore d'autres évaluations, d'autres réflexions, d'autres analyses, bien, ce que je vous ai dit va malheureusement s'avérer, c'est qu'on va repartir pour deux, trois, quatre ans de réflexion, de conception, de référence et on va se retrouver au point où nous étions au début novembre , a prévenu Bruno Marchand.

Il croit que le gouvernement Legault a tout intérêt à ne pas laisser traîner les choses s’il veut atteindre les cibles de gaz à effet de serre ( GES ) qu’il s’est lui-même fixées.

Moins de place pour l'auto

Pour réduire ses émissions de 37,5 % sous le niveau de 1990 d’ici 2030, le Québec devra diminuer la part modale de l’automobile, ce qui passe forcément par le développement d’une offre de transport collectif plus efficace et attrayante, a plaidé le maire.

C'est quand même l'objectif du gouvernement. Ce n'est pas le mien, c'est le sien. Alors, comment il va faire pour l'attendre s'il attend puis s'il tarde? Je pense qu'il se tire dans le pied lui-même , a fait valoir Bruno Marchand.