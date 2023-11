Le Service de police de Sault-Sainte-Marie (SPSSM) souhaite que son budget soit augmenté de 13,52 % sur trois ans. La demande a été présentée par le chef de police, Hugh Stevenson, lors de la réunion du conseil municipal tenue lundi soir.

Cette augmentation s’inscrit dans le même sens que ce qui est souhaité par d'autres forces de l'ordre du Nord.

La Commission des services policiers du Grand Sudbury a récemment approuvé une proposition de hausse du budget du Service de police de 14,3 % sur deux ans.

Le SPSSM précise que cette hausse est composée d’une augmentation de leur budget de base (6,4 %) et de la nécessité de mettre en œuvre deux actions (7,1 %) :

étendre leurs services au centre-ville en y créant une nouvelle unité ;

implanter les services de la compagnie Axon, notamment en ce qui a trait aux caméras corporelles, à la gestion des preuves numériques et aux tasers améliorés numériquement.

Ouvrir en mode plein écran La conseillère municipale du quartier 2 Lisa Vezeau-Allen espère obtenir des clarifications sur la présentation donnée par le chef du Service de police de Sault-Sainte-Marie. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Orphée Moussongo

Selon Lisa Vezeau-Allen, conseillère municipale du quartier 2 qui a siégé pendant quatre ans sur la Commission des services de police de la Ville de Sault-Sainte-Marie, la présentation de M. Stevenson manquait de précisions et de faits.

Pour un budget de presque 40 millions de dollars, il faut présenter plus que trois diapositives, surtout si vous proposez une toute nouvelle division!

Pour moi, ainsi que pour certains de mes collègues, [cette augmentation] serait difficile à digérer sans davantage d'informations pour la soutenir , dit-elle.

À l’instar de plusieurs autres conseillers, elle entend contacter le chef du SPSSM afin qu’il clarifie et défende son projet.

Toutefois, si l'augmentation est approuvée, elle souhaite qu’elle se fasse sur une période de quatre ans au lieu de trois ans afin que la hausse des taxes municipales soit moindre.

Au moment de publier ces lignes, le SPSSM n’avait pas répondu à notre demande d'entrevue sur la question.

Tous dans le même bateau

L’augmentation proposée des taxes municipales pour 2024 à Sault-Sainte-Marie s'élève à 7,17 %.

Mme Vezeau-Allen reconnaît que les Ontariens font face à d’importantes difficultés financières, principalement en raison de l’inflation.

Et ce constat fait en sorte que nous ressentons une certaine pression de ne pas hausser les taxes , dit-elle.

Mais en tant que municipalité nous devons faire face aux mêmes effets [augmentations] que monsieur et madame tout le monde.

Avec la hausse des coûts d'assurance liés aux infrastructures, du coût de l’essence et d’une augmentation obligatoire du salaire minimum, il faut essayer de trouver le juste équilibre entre offrir d’excellents services à notre communauté tout en minimisant le plus possible la hausse des taxes , explique-t-elle.

Elle souligne d’ailleurs que l'augmentation de 4,1 % demandée par l’autorité de la conservation de la région de Sault-Sainte-Marie leur permettra seulement de maintenir leurs services.

C’est dommage, ils s’en tiennent à la base , se désole Mme Vezeau-Allen. Et tout cela, ajoute-t-elle, dans un effort de jouer leur rôle tout en évitant d’imposer un fardeau fiscal trop lourd aux contribuables.

Le budget prévoit 41 millions d’investissements en infrastructures, une hausse de 8,8 % pour les travaux publics et une hausse de 8,3 % des dépenses publiques pour les services à la communauté et aux entreprises.

Toutefois, une baisse de 2,36 % des dépenses allouées à la mairie et au conseil municipal est anticipée. Une baisse qui serait atteinte en coupant dans les prestations d’environ 9 % et en sabrant les fonds alloués pour les matériaux et les fournitures de 64,27 %.

Les délibérations budgétaires auront lieu les 11 et 12 décembre, confirme le bureau des communications de la Ville.