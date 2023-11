Le club d’haltérophilie de Baie-Comeau voit rouge

La Ville de Baie-Comeau fait des mécontents. Une centaine de citoyens se sont rassemblés au conseil municipal, lundi, pour appuyer le club d'haltérophilie qui perdra ses locaux l’été prochain, dans le cadre du projet d'optimisation des bâtiments municipaux. Ils craignent que ce déménagement annonce la fin de l'organisme.

Le projet d’optimisation des bâtiments municipaux vise à réduire les dépenses de la Ville en relocalisant les bureaux administratifs et les services dans les locaux municipaux.

On veut replacer le plus de gens dans nos [locaux] pour éviter de la location à gauche à droite , justifie le maire de Baie-Comeau, Michel Desbiens. On a pris la décision d’envoyer la maison des jeunes au centre Henry-Leonard et d’expliquer au gym qu’il devait déménager à une autre place.

Le maire de Baie-Comeau, Michel Desbiens, demande un effort de tout le monde pour faire des économies. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Xavier Bourassa

Le Club d’haltérophilie de Baie-Comeau, qui occupe la salle Léopold-Arsenault depuis plusieurs années, a changé de vocation à travers le temps.

L'organisme à but non lucratif est devenu une salle de conditionnement physique ouverte à l'ensemble de la population et, selon le maire de Baie-Comeau, le club ne répondrait plus aux critères demandés par la Ville pour occuper un bâtiment municipal en priorité.

Dès juillet 2024, le local va donc accueillir la maison des jeunes plutôt que les 140 membres de la salle de sport.

Comme la Maison des jeunes se retrouvait dans un lieu qui ne correspondait pas à ses besoins, son intégration au centre Henry-Leonard est tout à fait logique et permettra à la Ville de Baie-Comeau d’économiser près de 20 000 $ par année, fait part Michel Desbiens dans un communiqué.

La survie du club menacée

Au centre de conditionnement physique, le président du Club d'haltérophilie, Maurice Dignard, affirme que ses tentatives de négociations pour garder son local ont échoué.

Maurice Dignard, président du Club d'haltérophilie de Baie-Comeau Photo : Radio-Canada / Benoît Jobin

Alors que le montant du loyer de son organisme s'élève actuellement à 5000 $, il lui a offert de le tripler, sans succès.

Le maire est fermé comme une huître. Je lui ai offert une formule gagnant-gagnant , s'insurge Maurice Dignard.

La Ville précise qu'elle ne demande pas au club de fermer complètement ses portes, mais plutôt de se relocaliser, ce qui est impossible, selon l'haltérophile.

Venir ici, pour [les membres], c'était une genre de thérapie. Demain matin, s'il n'y a plus ça, ça va leur manquer, ils ne sauront pas quoi faire. On appelle ça un gym de famille. Ici, c'est une famille, tout simplement lance-t-il.

Malgré le mécontentement que des citoyens ont exprimé lors du conseil municipal, le maire appuie qu’il s’agit d’une décision finale. Il prévoit aborder le sujet avec les membres du conseil municipal dans les prochains jours.

Avec les informations de Catherine Gosselin