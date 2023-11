Don de sang : levée de certaines restrictions au Québec

Héma-Québec lèvera sous peu les restrictions qui excluaient jusqu’ici les dons de sang des personnes diabétiques et de celles qui ont fait des séjours prolongés en Europe de l’Ouest. Certaines de ces restrictions étaient maintenues depuis plus de 20 ans.

D’une part, les personnes qui ont séjourné ou vécu en Europe de l'Ouest, notamment en France et au Royaume-Uni, dans les années 1980 et 1990 pourront de nouveau donner du sang au Québec à partir du 4 décembre. Ça leur était impossible depuis 1999.

En effet, avec l’autorisation de Santé Canada, Héma-Québec lève l'ensemble des restrictions liées à la variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (vMCJ). Cette maladie avait retenu l'attention lors de la crise de la vache folle qui avait frappé l'Europe, il y a près de 30 ans.

La Société canadienne du sang a déposé une demande similaire auprès de Santé Canada, selon nos informations. Si elle est approuvée, la levée de restrictions concernant la vMCJ sera étendue à l’ensemble du pays.

Ouvrir en mode plein écran Les personnes qui avaient séjourné assez longuement en France dans les années 1980 et 1990 ne pouvaient pas donner de sang. (Photo d'archives) Photo : iStock

D’autre part, les restrictions pour les personnes diabétiques vont être assouplies par Héma-Québec pour s’aligner sur celles de la Société canadienne du sang. Les personnes vivant avec le diabète de type 1 seront notamment admissibles, alors qu’elles étaient auparavant complètement exclues du don.

On a accumulé suffisamment de données pour se convaincre qu'une personne qui est atteinte de diabète de type 1, qui s'injecte de l'insuline de façon régulière, mais dont le diabète est maîtrisé et qui n'a pas de complications, peut donner du sang en toute sécurité pour elle et pour les receveurs.

De plus, les personnes atteintes de diabète de type 2 ayant eu des injections d’insuline bovine avant 2007 pourront de nouveau donner leur sang. Elles étaient auparavant exclues du don, car les scientifiques craignaient la transmission de la vMCJ par ces injections d’insuline.

Nous sommes très satisfaits de savoir qu’Héma-Québec allégera ces critères , salue la porte-parole de Diabète Québec, Amélie Gingras. Cela répond à nos revendications au nom des Québécois vivant avec le diabète.

Ouvrir en mode plein écran Les personnes qui ont le diabète de type 1 pourront dorénavant donner du sang. (Photo d'archives) Photo : Getty Images

Les personnes suivantes pourront donner du sang à partir du 4 décembre : celles ayant voyagé ou vécu en Europe de l’Ouest (y compris en France et au Royaume-Uni);

celles ayant reçu une transfusion en Europe de l’Ouest (y compris en France et au Royaume-Uni);

celles ayant un membre de leur famille qui a contracté la forme classique de la maladie de Creutzfeldt-Jakob;

celles vivant avec le diabète de type 1, sous certaines conditions;

celles vivant avec le diabète de type 2 (y compris en cas d’injection d’insuline avant 2007), sous certaines conditions;

celles vivant avec un diabète de type autre que 1 ou 2, sous certaines conditions.

Variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob

La « crise de la vache folle » avait d’abord sévi au Royaume-Uni au milieu des années 1980.

Au cœur de cette crise : l'encéphalopathie spongiforme bovine, surnommée « la maladie de la vache folle ». Celle-ci atteint le système nerveux central des bovins et finit par provoquer leur mort.

Le nombre de cas avait rapidement grimpé pour atteindre plusieurs centaines par semaine au début des années 1990.

Les scientifiques avaient constaté dès 1996 que cette maladie était transmissible à l’humain si celui-ci consommait de la viande contaminée. Et, dans de rares cas, elle pouvait également être transmise d’humain à humain par transfusion sanguine.

Ouvrir en mode plein écran L'encéphalopathie spongiforme bovine atteint le système nerveux central des bovins et entraîne leur mort. (Photo d'archives) Photo : Getty Images / AFP / JEAN-PHILIPPE KSIAZEK

Cette nouvelle infection, similaire à la maladie de Creutzfeldt-Jakob, avait été baptisée variante de celle-ci.

La vMCJ est une maladie mortelle qui touche le cerveau et il n’existe à ce jour aucun traitement pour la stopper ou la ralentir.

Tout comme la forme classique de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, la vMCJ est une maladie dite à prions . Elle se caractérise par le remplacement de protéines normalement présentes à la surface des neurones par des protéines anormales, qui se multiplient et se propagent dans le cerveau. Cette accumulation de protéines induit la mort progressive des neurones, ce qui mène à une démence et, à terme, au décès du malade.

C’est une maladie à incubation longue , explique le Dr Germain. Entre l'exposition à l'agent infectieux et l'apparition des premiers symptômes, il peut s'écouler plusieurs années, parfois même des décennies.

Contrairement à d’autres pathogènes, comme le virus de l'immunodéficience humaine (VIH), il n’existe pas de test suffisamment fiable et déployable à grande échelle pour que l’on puisse tester chaque don de sang pour la vMCJ avant une transfusion.

Or, on veut tendre vers le risque zéro pour le donneur et pour le receveur. Si l’on transfuse quelqu'un, c'est que sa vie est en jeu. C’est un équilibre bénéfices-risques , explique la Dre Aliénor Xhaard, hématologue à l'hôpital Saint-Louis, à Paris.

Pour toutes ces raisons, au Canada, des restrictions avaient été appliquées dès 1999 auprès des personnes ayant passé au moins un mois au Royaume-Uni (la longueur des séjours libres de restrictions a plus tard été étendue à trois mois).

D’autres mesures ont par la suite été appliquées aux personnes qui avaient voyagé plusieurs mois en France, puis plus généralement en Europe de l’Ouest, et à celles qui avaient reçu une transfusion dans ces pays. Par mesure de précaution, les diabétiques qui s'étaient injecté de l’insuline bovine avant 2007 avaient également été exclus du don de sang.

Un risque nul pour les receveurs

Au total, depuis 1996, 232 personnes atteintes de la vMCJ ont été recensées (Nouvelle fenêtre) dans le monde, dont seulement 2 au Canada. Et seulement quatre cas de contamination par transfusion sanguine (Nouvelle fenêtre) ont été comptabilisés.

Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui est susceptible de contracter cette maladie, parce que la période d'incubation est depuis longtemps dépassée pour la très grande majorité des gens qui auraient pu être exposés à cet agent.

Le médecin a réalisé une analyse de risque (Nouvelle fenêtre) et l'a soumise à Santé Canada pour appuyer la demande de levée de restrictions d’Héma-Québec. Le risque est pour ainsi dire nul à présent , résume-t-il.

Ouvrir en mode plein écran À peine quatre cas de contamination à la vMCF par transfusion sanguine ont été comptabilisés depuis 1996. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

Avec la levée des restrictions liées à la vMCJ , Héma-Québec espère aller chercher entre 2500 et 8500 nouveaux donneurs, indique son directeur des relations publiques et du rayonnement, Patrice Lavoie.

Les donneurs d'aujourd'hui n'ont probablement pas les mêmes habitudes, le même historique de séjour dans les zones à risque qu’à l’époque , précise le Dr Germain. Mais on s'attend à ce qu'il y ait un bon nombre de nouveaux donneurs qui deviennent admissibles en vertu des changements.

L’organisme sans but lucratif ignore cependant le nombre de personnes diabétiques qui pourront donner leur sang après la levée des restrictions les concernant.

Ces assouplissements en suivent d’autres qui ont eu lieu au cours des dernières années, comme la levée progressive des barrières concernant les hommes ayant eu des relations sexuelles avec d’autres hommes.

En levant une, deux ou trois restrictions, on peut aller chercher 5 ou 10 % de donneurs supplémentaires. Et là, ça commence à être significatif.

Les personnes concernées par ces levées de restrictions peuvent contacter Héma-Québec dès maintenant pour prendre rendez-vous à partir du 4 décembre.