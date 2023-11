Les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 8 % en 2022 dans le Grand Toronto et Hamilton (GTHA) relève le Fonds atmosphérique de Toronto (TAF).

Avec 54 mégatonnes d'équivalent CO2 sur l'ensemble de l'année, le niveau d'émissions est revenu à celui des années 2015 et 2019. Il s’agit aussi de la plus forte hausse depuis 2015.

À rebours des cibles pour 2030

Le résultat contraste avec la cible de 9 % de diminution annuelle pour atteindre les cibles de la région en 2030 , déplore l’organisation.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Dans le contexte de reprise post-pandémie, les analyses du TAF montrent des augmentations dans presque tous les secteurs : le gaz naturel pour chauffer l’eau et l’air dans les bâtiments, l’essence et le diesel, car plus de kilomètres ont été parcourus par les véhicules que l'année précédente, les énergies fossiles utilisées par l’industrie, notamment pour la production d’acier et de ciment.

Dans le détail, elles se répartissent dans cinq domaines :

Les bâtiments (46 %)

Les transports (36 %)

L’industrie (15 %)

Les déchets (3 %)

L’agriculture (1 %)

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

L’organisme est particulièrement préoccupé par l’augmentation de 26 % des émissions liées à la hausse de l’utilisation des centrales au gaz naturel.

Publicité

Sous cette impulsion, les émissions du réseau électrique d’Ontario ont ainsi augmenté, explique l’organisme. Le gouvernement fédéral a pour objectif un réseau électrique carboneutre pour 2035.

Des politiques à intensifier pour inverser la tendance

Le TAF préconise aussi des actions. Notre analyse relève des progrès grâce à certaines solutions en place comme les véhicules électriques, l'efficacité énergétique et les pompes à chaleur , estime sa présidente Julia Langer. Mais ces programmes et politiques de soutien doivent être plus importants et rapides.

Sans cette accélération, les villes n’atteindront pas leurs objectifs climatiques, estime le TAF . L'agence régionale recommande, pour commencer, d'arrêter toute nouvelle infrastructure d’énergie fossile .

Si vous êtes dans un trou, la première chose à faire est d’arrêter de creuser.

Des villes comme Brampton refusent de nouvelles centrales au gaz et veulent des projets d’énergie renouvelable , pointe en guise d’exemple le vice-président chargé des politiques et programmes du Fonds , Bryan Purcell. Il salue aussi la hausse de 75 % des ventes de voitures électriques en Ontario.

Parmi ses conseils aux décideurs politiques et aux entreprises, le TAF préconise d'inciter les programmes de rétroinstallation qui promeuvent l'efficacité énergétique et la bascule d’un chauffage au gaz vers les pompes à chaleur.