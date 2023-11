Déboisement non autorisé à Rimouski

La Ville de Rimouski enquêtera sur une affaire de déboisement non autorisé d'un terrain situé à l'angle du boulevard Arthur-Buies et de la rue Ross.

Selon les plans déposés et approuvés par la Ville, le promoteur résidentiel devait conserver une partie du boisé, soit environ 20 % des arbres. Mais la petite forêt a été complètement rasée pour construire deux blocs d'appartements.

Le maire Guy Caron dit avoir constaté la situation lorsqu'il circulait par hasard dans le secteur dimanche soir. Ça m'a surpris , a-t-il raconté en marge de la rencontre publique du conseil municipal lundi soir. Je ne peux pas vous dire qui est responsable, mais on va prendre connaissance de ce qui s'est passé et on va regarder quelles sont les mesures qui sont à notre disposition.

Il a ajouté que l'amende maximale est de 1000 $ par arbre coupé.

Publicité

Une citoyenne qui habite tout près, Nancy Gauthier, déplore la perte d'un espace vert. Lors de la période de questions, elle a réclamé une amende exemplaire. Il faut que ce soit salé, ce n'est pas acceptable, en 2023.

Mea culpa

Les promoteurs, Jordan Côté et Samuel Denis, ont réagi par communiqué en fin de journée mardi. Ils confirment qu'une entente pour préserver une partie du boisé est bel et bien intervenue avec la Ville.

Ils s'engagent à payer les amendes et à replanter des arbres lorsque les travaux seront terminés. Les jeunes entrepreneurs ont le souci de sauvegarder l’environnement et de s’assurer de l’acceptabilité sociale dans chacun des projets qu’ils souhaitent entreprendre , peut-on lire dans le communiqué.