Un budget d’immobilisation record à l’Île-du-Prince-Édouard

À l’Île-du-Prince-Édouard, le gouvernement progressiste-conservateur de Dennis King poursuit sur sa lancée et annonce un budget d’immobilisation sans précédent avec des investissements totaux de 368 millions de dollars.

Dennis King l’avait promis durant la campagne électorale : il souhaitait investir massivement et rapidement dans l’économie insulaire. C’est chose faite mardi avec ce budget d’immobilisation record. Le gouvernement dépensera près de 60 millions de dollars supplémentaires que l’an dernier, une augmentation de 15 %.

Ce budget d’immobilisation doit nous permettre d’investir dans des domaines clés comme le logement, la santé et nos communautés afin qu’elles aient les infrastructures nécessaires pour évoluer et pour s’adapter aux changements vécus par notre province , explique le premier ministre.

Jill Burridge, ministre des Finances de lÎle-du-Prince-Édouard. (Photo d'archives)

Pour son premier budget d’immobilisation, la ministre des Finances Jill Burridge assure que ce plan a été conçu dans un souci du respect des finances sur le long terme.

Et justement sur le long terme, la province a revu ses investissements à la hausse. L’an dernier, le chiffre du milliard de dollars sur cinq ans avait été avancé par Mark McLane, le précédent ministre des Finances. Cette année ce chiffre va encore plus loin pour atteindre les 1,3 milliard de dollars.

Chaque investissement a été calculé avec considération. Toutes les lignes de ce budget contribueront à améliorer le futur de notre province , assure Jill Burridge.

La santé : plus importante augmentation

Le gouvernement progressiste-conservateur veut transformer le système de santé en y investissant près de 120 millions de dollars au cours de la prochaine année.

À plus long terme, la province promet de modifier en profondeur les soins en santé mentale (167 millions de dollars sur cinq ans), d’ajouter des espaces de travail près de l’hôpital Queen Elizabeth de Charlottetown pour les étudiants de la nouvelle faculté de médecine (17,5 millions de dollars) et d’améliorer les infrastructures à commencer par la construction d’un nouvel hôpital à Three Rivers.

Toujours plus de logements et un nouveau refuge d’urgence

Du côté du logement, la province annonce du financement pour le déménagement du centre d’action communautaire, ainsi que la création de 13 lits supplémentaires dans un refuge d’urgence de Charlottetown. Le gouvernement répond aussi à la demande de la ville de Summerside avec l’ouverture d’un refuge d’urgence dans la deuxième plus grande ville de l’île au cours de l’hiver prochain.

La province prévoit aussi de construire 95 nouveaux logements sociaux, afin de faire passer le nombre de nouvelles unités à 560 au cours des cinq prochaines années.

Éducation : l’agrandissement de l’école François-Buote va de l’avant

Le projet d’agrandissement de l’école François-Buote se poursuit. Le gouvernement annonce un million de dollars supplémentaires pour le futur chantier. À ce jour, la province prévoit de dépenser un total de 13,5 millions de dollars pour l’établissement francophone de la capitale.

Des élèves du secondaire dans une salle de classe de l'école François-Buote à Charlottetown. (Photo d'archive)

La ministre des Finances, Jill Burridge, a aussi confirmé qu’elle travaille avec le gouvernement fédéral pour obtenir du financement afin d’agrandir la partie communautaire de l’établissement.

De son côté, le projet de l’école Évangéline ne reçoit pas d’investissement supplémentaire et demeure à 53,5 millions de dollars.

Toujours en éducation, la province entend poursuivre l’électrification de sa flotte d’autobus scolaire. Vingt-cinq nouveaux autobus électriques seront achetés chaque année afin que tous les autobus soient électriques d’ici 2030. Cela représente des investissements de 57 millions de dollars sur cinq ans.

Rajeunir des infrastructures dans les communautés

Le gouvernement prévoit dépenser 10 millions de dollars au cours des cinq prochaines années pour la construction d’aires de jeux, de chemins piétonniers, ainsi que de moderniser les infrastructures d’accueil des parcs provinciaux.

Cette année encore, les progressistes-conservateurs prévoient dépenser 256 millions sur cinq ans pour les routes et les ponts.

Des bureaux gouvernementaux subiront aussi une cure de jeunesse pour s’adapter aux changements climatiques. De nombreuses infrastructures sont vieillissantes et elles ont besoin d’améliorations , explique Jill Burridge.

La ministre des Finances devra maintenant défendre son budget. Un budget qui s’annonce comme le plus élevé du deuxième gouvernement de Dennis King.

Selon les prévisions actuelles, les prochains budgets devraient être tous à la baisse pour atteindre les 150 millions en 2028, soit, plus de moitié moins qu’aujourd’hui.