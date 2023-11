Les Flames sont sur la bonne voie

Après n’avoir remporté que deux de leurs 10 premiers matchs (2-7-1), les Flames ont réussi à redresser le navire. Les hommes de Brad Huska présentent un dossier de 5-1-2 à leurs huit dernières sorties.

Après avoir joué 18 rencontres, les Flames se retrouvent au sixième rang de la division Pacifique, mais ne sont qu’à deux points des Blues et du Kraken qui seraient les deux équipes repêchées si les séries éliminatoires débutaient aujourd’hui.

Les récents succès correspondent au réveil des joueurs vedettes de l’équipe, mais aussi à l’arrivée de deux jeunes joueurs au sein de la formation.

Nazem Kadri a récolté huit points au cours des huit derniers matchs (2-6) et Jonathan Huberdeau sept (2-5).

Au cours des 10 premières parties, Kadri avait amassé quatre points (1-3) et Huberdeau cinq (2-3).

Dès son premier match dans la Ligue nationale de hockey (LNH), Connor Zary a inscrit un but, il présente maintenant un dossier de trois buts et cinq aides, pour huit points en neuf rencontres.

Martin Pospisil a lui aussi marqué à sa première sortie dans la LNH , sa fiche est maintenant de trois buts et deux aides en huit rencontres.

À leur arrivée à la barre de l’équipe, le nouveau directeur général, Craig Conroy et le nouvel entraîneur-chef, Brad Huska, avaient promis de laisser une grande place aux jeunes de l’organisation. Ils ont tenu leur promesse et jusqu’à maintenant cela porte fruit.

Zary, un choix de premier tour, 24e au total, en 2020 et Pospisil, un choix de quatrième tour, 105e au total, en 2018 n’ont pas été rappelé par les Flames que pour remplir les troisième et quatrième trios.

Dès leur arrivée avec l’équipe, ils ont été placés en position de connaître du succès, dans des rôles qu’ils connaissaient bien.

Zary et Pospisil jouent en moyenne respectivement 15:58 et 13:19 par rencontre, ce qui démontre bien la confiance qu’ils inspirent à leur entraîneur-chef.

En début de saison, le jeune Matt Coronato s’était taillé une place avec l’équipe, il a disputé les 10 premiers matchs, accumulant deux points (1-1), avant d’être envoyé dans la Ligue américaine.

Celui-ci a bien répondu, il a récolté huit points (4-4) en huit rencontres avec les Wranglers et on devrait le revoir bientôt avec les Flames.

Imputabilité

L’entraîneur-chef Brad Hunka n’hésite pas à laisser sur le banc certains joueurs qui connaissent de mauvais matchs.

Le 7 novembre, dans un match contre les Predators, il a laissé Jonathan Huberdeau sur le banc durant toute la troisième période.

La décision de l’entraîneur a semblé fouetter les autres joueurs de la formation. Calgary tirait de l’arrière 2-1 après 40 minutes puis a remporté le match 4-2.

À la fin de la rencontre, Hunka avait justifié sa décision en disant que l’attaquant ne connaissait pas un bon match, il n’a pas remis en question l’effort démontré par Huberdeau, il a simplement dit que c’était impossible de connaître son meilleur match tous les soirs et qu’il voulait faire jouer, en troisième période, les joueurs qui connaissaient une bonne rencontre.

Lors de l’entraînement du lendemain, Huberdeau a affirmé qu’il avait trouvé la situation frustrante et humiliante, tout en ajoutant qu’il comprenait la décision de son entraîneur.

Tu veux toujours jouer, tu veux pouvoir aider ton équipe et quand tu ne peux pas le faire, c’est frustrant. Je dois me regarder dans le miroir, je suis responsable de ce qui s’est passé et je dois trouver une façon d’être meilleur.

Lors du dernier match des Flames, face au Kraken à Seattle, trois joueurs, Yegor Sharangovich, Connor Zary et WalkerDuehr ont été cloués au banc durant presque l’ensemble du troisième tiers.

Encore une fois, l’équipe tirait de l’arrière après 40 minutes et encore une fois, elle a remporté le match.

Du plaisir et de la bonne humeur

Il va sans dire que quand une équipe gagne, les joueurs ont beaucoup plus de plaisir. On en a eu la preuve après la rencontre à Seattle alors que plusieurs joueurs et même l’entraîneur y sont allés de quelques commentaires humoristiques lors de leurs entrevues d’après-match.

Rasmus Andersson, qui a inscrit le but gagnant en prolongation, a affirmé qu’il se devait de marquer, car il l’avait promis à son coéquipier Chris Tanev avant de sauter sur la patinoire.

Le capitaine Mikael Backlund, qui a récolté son 500e point en carrière sur le but d’Andresson, a commenté le 100e but d’Andrew Mangiapane en soulignant qu’il devait recevoir un peu de crédit lui aussi pour ce plateau.

Je suis content pour lui, j’ai probablement amassé une aide sur 90 de ses 100 buts, mais c’est bon de laisser la chance à d’autres.

Quant à l’entraîneur, il a affirmé en riant qu’il était très heureux de la victoire en prolongation, car le message à ses joueurs était qu’il ne fallait pas aller en tirs de barrage. Il faisait ainsi allusion à la fiche de 0-3 des Flames en pareille situation.

Les Flames poursuivront ce voyage de quatre parties à l’étranger avec un arrêt à Nashville mercredi. Ils joueront ensuite à Dallas et au Colorado.