La Ville de Saskatoon propose une hausse de 7 % pour les impôts fonciers en 2024

Dans son budget préliminaire déposé lundi, la Ville de Saskatoon propose une hausse des impôts fonciers de 7,14 % en 2024. Cela représenterait une hausse annuelle de 148 dollars pour un ménage moyen. Pour 2025, l'impôt foncier pourrait augmenter de 5,7 %.

La Ville de Saskatoon indique que ces hausses sont nécessaires pour soutenir le financement des opérations de la Ville tout en essayant d’assurer un budget équilibré.

Ainsi, les hausses proposées sur l'impôt foncier pourraient générer 21 millions $ en 2024 et 18 millions $ en 2025 pour le budget de fonctionnement de la Ville.

Des dépenses pour le maintien et l’amélioration des services

La Ville de Saskatoon suggère aussi que des hausses soient intégrées au budget de fonctionnement pour les deux prochaines années,

En 2024, elle propose un budget de fonctionnement de 638,5 millions $, ce qui représente une hausse de 6,06 %. Pour 2025, ce budget serait de 657 millions $.

La Ville de Saskatoon explique que ces hausses proposées dépendent de plusieurs facteurs.

D’un côté, l’inflation fait augmenter les coûts pour maintenir les services existants. Aussi, les salaires, les hausses des contrats obligatoires des entrepreneurs et des fournisseurs, ainsi que les tarifs liés aux services publics, font grimper la facture.

La Ville soutient que l’année 2023 a été marquée par des pressions inflationnistes qui ont parfois atteint une augmentation de 30 % sur certains services et matériaux. Le budget 2023 n’avait pas prévu suffisamment de financement pour répondre à ces pressions qui avaient plutôt été évaluées de 2 %à 3 % au départ.

Pour éviter de tomber dans ce piège à nouveau, la Ville prévoit qu'il y aura des hausses de l'inflation plus importantes que la normale en 2024 et veut prendre des dispositions pour assurer le maintien des services pour les infrastructures et les routes.

Par ailleurs, à cause de la croissance de la population, la Ville entrevoit le besoin d’élargir l’accès à certains services. Par exemple, les nouveaux quartiers ont besoin d’avoir accès aux services de transport en commun, à l’entretien des rues et à la collecte des déchets.

Le budget préliminaire souligne que sans la hausse proposée pour le budget de fonctionnement, la Ville de Saskatoon ne serait pas en mesure de maintenir le niveau de services actuels.

Ce budget préliminaire est sujet à des changements. Le conseil municipal va se réunir pour délibérer sur le budget final les 28, 29 et 30 novembre.