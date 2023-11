Le numéro un mondial des plateformes de diffusion en continu, Spotify, va modifier son mode de rémunération des artistes en 2024, en introduisant un nombre minimum d'écoutes pour avoir droit à une rémunération, a-t-il annoncé mardi.

Le système de rémunération de Spotify va évoluer pour répondre à trois impératifs : décourager davantage la diffusion en continu artificielle, mieux répartir les petits paiements qui ne parviennent pas aux artistes, et mettre un frein à ceux et celles qui tentent de jouer avec le système en misant sur les bruits non musicaux, explique l’entreprise sur son site Internet destiné aux artistes.

En s'attaquant à chacun de ces problèmes, Spotify estime pouvoir générer environ un milliard de dollars américains (1,37 milliard $ CA) de revenus supplémentaires pour les artistes émergents et professionnels au cours des cinq prochaines années .

1000 écoutes minimum pour pouvoir générer un paiement

À compter du début de 2024, la plateforme va introduire un minimum de 1000 écoutes sur 12 mois pour pouvoir générer un paiement.

Spotify explique que sous ce seuil, les titres génèrent actuellement en moyenne 0,03 $ US (0,04 $ CA) par mois et ne sont pas touchés par les ayants droit, alors qu'au total ils représentent une somme de 40 millions de dollars américains (54,78 millions $ CA).

Nous allons simplement utiliser ces dizaines de millions de dollars par an pour augmenter les paiements aux titres admissibles , indique la plateforme.

Dans sa lutte contre la diffusion en continu artificielle, générée par des robots notamment, Spotify annonce qu'elle va facturer les compagnies de disques et les distributeurs pour chaque titre lorsqu'une diffusion en continu artificielle flagrante sera détectée sur leur contenu . Le montant de cette retenue n'a pas été précisé.

Entre 1 % et 3 % de fausses écoutes en ligne

Début 2023, une première étude mondiale sur le sujet avait évalué qu'entre 1 % et 3 % des écoutes en ligne étaient fausses, selon les données de 2021 en France du Centre national de la musique (CNM).

Troisième évolution de son mode de rémunération, Spotify va relever ses conditions pour le versement de redevances sur les écoutes de bruits non musicaux (sons d'animaux, de la nature, etc).

Les titres de ce genre de bruits devront avoir une durée d'au moins deux minutes et Spotify va discuter avec les détenteurs et détentrices de ces droits pour valoriser les flux de bruit à une fraction de la valeur des flux de musique .