De la nourriture fraîche et locale pour le dîner dans plusieurs écoles de la N.-É.

Plus d’étudiants profiteront de la nourriture fraîche et locale à l’heure du dîner avec l’arrivée de paniers de nourriture fraîche à leurs écoles.

Un projet pilote provincial qui soutient les agriculteurs en faisant la promotion d’aliments cultivés ou produits localement a commencé dans huit écoles du Strait Regional Centre for Education.

Nous faisons la promotion des aliments locaux, et une partie de cela consiste à aider certaines des plus grandes cuisines de notre province à trouver des façons d’ajouter davantage d’aliments locaux au menu , a déclaré le ministre de l’Agriculture, Greg Morrow, par voie de communiqué. Les paniers d’aliments frais dans nos écoles aident nos agriculteurs à mettre leurs produits locaux dans plus d’assiettes tout en offrant aux élèves des options plus saines.

Ouvrir en mode plein écran Des carottes fraîches seront inscrites au menu du projet pilote. Photo : Radio-Canada / Jemima Kalemba

Les paniers de nourriture sont de grands bars à salade portables offrant des carottes, des concombres, de la laitue, des tomates, des poivrons, des oignons, des pommes et d’autres produits de saison cultivés en Nouvelle-Écosse.

Les écoles qui participent au projet pilote de trois mois de 200 000 $ au Strait Regional Centre for Education sont :

Dalbrae Academy, Southwest Mabou (9e à 12e année)

Inverness Education Centre/Academy (primaire-12e année)

Tamarac Education Centre, Port Hawkesbury (primaire-8e année)

Antigonish Education Centre (primaire-4e année)

Chedabucto Education Centre/Guysborough Academy (primaire-12e année)

Richmond Education Centre/Academy, Louisdale (5e à 12e année)

East Antigonish Education Centre/Academy, monastère (primaire-12e année)

Saint Mary’s Education Centre/Academy, Sherbrooke (primaire-12e année).

Le premier projet pilote de cantine a été lancé en avril dans les écoles participantes du Centre régional d’éducation de Chignecto.

Les projets pilotes sont financés par le ministère de l’Agriculture en collaboration avec le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance et le ministère de la Santé de la Nouvelle-Écosse.