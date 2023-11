Objectif Paris 2024 : la confiance de Mathias Guillemette

En un an, le rêve lointain olympique de Mathias Guillemette s’est transformé en une réalité plus que possible. L’assurance du cycliste sur piste trifluvien a grimpé au même rythme que sa maturité.

Guillemette, qui aura 22 ans en janvier, saura quelques mois plus tard s’il participera à ses premiers Jeux olympiques, l’été prochain, à Paris. Il estime son niveau de confiance à quand même assez élevé. J'ai fait [les courses] toute l'année avec l'équipe élite A qu'on appelle, la première équipe pour le Canada. Je pense qu'on a fait de très bons temps, donc je ne suis pas vraiment stressé pour le reste.

Le reste, avant son propre laissez-passer olympique, c’est la qualification officielle du Canada pour les courses d’endurance de cyclisme sur piste par équipes, auxquelles il aspire à participer.

C'est sûr que Dylan [Bibic] a la meilleure chance pour les épreuves individuelles de l’Omnium, reconnaît-il, mais pour le Madison, je pense que c'est pas mal nous deux qui avons les meilleures chances de le finir. C’est un très bon [défi]!

Publicité

En plus du Madison, une course à relais de 200 tours totalisant 50 km, Mathias Guillemette vise la poursuite par équipes. Ses dernières occasions de se faire valoir en piste avant l’annonce de la sélection canadienne viendront en début d’année, avec les deux premières étapes de la Coupe des nations de l’Union cycliste internationale (UCI) en février et en mars.

L’apprentissage de la Ligue des champions

Le jeune homme est de retour à la résidence familiale pour quelques jours de repos après sa deuxième participation à la Ligue des champions de l' UCI , où il a pris le 10e rang du classement final du volet endurance masculin. Un résultat différent de celui de l’an dernier, alors qu’il avait décroché plusieurs podiums et même une victoire à la première course par élimination, pour conclure la compétition en cinquième position.

J'étais très content quand je me suis fait inviter encore cette année, raconte-t-il en souriant. Mais je l'étais un peu moins quand j'ai vu la liste de tous les coureurs! C'était un peu plus difficile d’avoir le rythme de la course, parce que tous les coureurs pouvaient gagner cette année. C'était vraiment juste de faire des performances extraordinaires et d’essayer de garder ces points-là le plus longtemps possible, mais je n’ai pas réussi à trouver le rythme assez rapidement.

L’un des faits saillants de son parcours 2023 a été une chute impliquant 11 cyclistes au début de la course par élimination de la première manche, en Espagne. Une collision sans grave conséquence, mais inévitable, parce que dès que quelqu'un chute, tu le sais que tu vas chuter, vu que tu n’as pas de frein, tu ne peux pas arrêter de pédaler, tu ne peux pas sauter , précise-t-il en montrant une fine ligne sous son menton, à l’endroit où il a été atteint par la roue du vélo d'un autre coureur en tombant sur la piste.

Il revient grandi de son expérience automnale en cinq manches. J'ai appris à essayer même si ça ne va pas comme on veut que ça aille, retient-il. Ça m'a pris deux fins de semaine avant d'enfin avoir un bon résultat, mais j'ai quand même eu du plaisir et ça a été une très bonne année.

Aux yeux de son père, Michel, Mathias Guillemette a gagné en maturité ces 12 derniers mois. Il sait plus où il s’en va, ce qu’il a à faire, ce qu’il veut, note-t-il. Il s’en va là où il a besoin d’aller sans s’éparpiller.

Ouvrir en mode plein écran Dylan Bibic et Mathias Guillemette Photo : Sportcom

C'est sur la piste du vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, où se dérouleront les épreuves des prochains Jeux olympiques, qu'il a obtenu ses meilleurs résultats à la Ligue des champions 2023, pas très loin derrière son coéquipier de 20 ans Dylan Bibic, sacré un peu plus tard grand gagnant du volet endurance.

Des résultats encourageants pour le Trifluvien, même si les épreuves olympiques sont complètement différentes de celles présentées dans le cadre de la récente compétition. J'aime beaucoup ce vélodrome, confie-t-il. C'était plus facile pour moi de faire une course là, vu que j'ai déjà couru là plusieurs fois. Courir à Saint-Quentin, c'est tout le temps le fun, surtout avant les Olympiques.

Guillemette augmentera la cadence de son entraînement dans les prochaines semaines avec l’espoir de rouler à nouveau sur cette piste qu’il affectionne en août 2024.