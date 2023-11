Traque d’un cougar dans les rues de Victoria

Des agents de conservation et la police sont à la recherche d’un cougar adulte dans le quartier Burnside à Victoria. L’animal a été aperçu vers 6 h, mardi matin, près de la route Jutland et de la rue Dunedin. Les habitants sont appelés à éviter le secteur.

Le réveil a été particulier pour Paul Ross. On dort avec les fenêtres de la chambre ouvertes, je me suis réveillé vers 5 h 30 et j'ai entendu un haut-parleur de la police. Au départ, Paul Ross n'a pas bien compris le message et pensait qu’un ours était dans le quartier. Puis, il a compris qu’il s’agissait d’un cougar et qu’on lui demandait de rester à l’intérieur.

L’agente Terri Healey de la police de Victoria explique que la police a reçu un signalement juste avant 5 h. Elle précise que le dernier signalement était dans le quartier de la route Gorge, près d’une école Montessori, où la police a stationné un agent.

Que faire si on croise un cougar? Rester calme et maintenir un contact visuel. Reculer lentement. Ne jamais courir ou tourner le dos à l'animal.

Se montrer le plus imposant possible. Rester en groupe. Faire des bruits forts.

S’il l'animal nous suit, réagir de manière agressive, lancer des pierres ou des branches, par exemple.

Si le cougar attaque, il faut riposter. Concentrer l'attaque sur la gueule et les yeux.

Le BC Conservation Officer Service rappelle que bien que rares, les cougars ont parfois erré dans des zones urbaines de Victoria dans le passé . Parmi les précautions recommandées, les habitants doivent tenir leurs animaux en laisse, marcher à plusieurs et avoir un vaporisateur anti-ours.

Les personnes apercevant un cougar peuvent le signaler au 1-877-952-7277.

Avec des informations de La Presse canadienne et de l’émission On The Island