La Nouvelle-Écosse construira quatre nouveaux logements pour les étudiants du CCNÉ

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse entend construire de nouveaux logements pour étudiants sur quatre campus du Collège communautaire de la Nouvelle-Écosse afin d’offrir aux étudiants des options plus abordables et d’atténuer la pression sur l’offre locale de logements.

Au total, environ 270 lits supplémentaires seront construits au campus Cumberland à Springhill, au campus Kingstec à Kentville, au campus Lunenburg à Bridgewater et à l’Institut de technologie à Halifax. Combinés à trois autres projets en cours de construction, ces projets portent à 620 le nombre total de nouvelles places de logement étudiant annoncées depuis 2021.

Ouvrir en mode plein écran Les locaux en construction du Collège communautaire de la Nouvelle-Écosse, à Sydney au Cap-Breton au printemps 2022. Photo : CBC / Tom Ayers

Prendre des mesures pour offrir plus d’options de logement aidera les étudiants à étudier dans la collectivité de leur choix , a déclaré Brian Wong, ministre de l’Enseignement supérieur, par voie de communiqué. Avec plus d’options disponibles, les étudiants choisiront d’étudier, de construire une vie et une carrière dans les communautés de toute la Nouvelle-Écosse.

Les nouvelles installations seront construites sur des terres appartenant au gouvernement, à proximité des installations existantes de chaque campus.

De plus amples renseignements sur chaque projet, y compris le coût et la conception, seront annoncés au cours des prochains mois.

Publicité

Les campus de Cumberland et de Lunenburg devraient avoir environ 40 lits chacun, Kingstec aura environ 90 lits et l’Institut de technologie aura environ 100 lits.

Plus de logements, moins de pression

Construire plus de logements sur les campus du CCNÉ est l’une des actions identifiées dans le programme Nos maisons, Action pour le logement. Le plan prévoit plus d’un milliard de dollars pour travailler avec les partenaires et les municipalités afin de créer les conditions propices à la construction de plus de 40 000 nouveaux logements d’un bout à l’autre de la province.

Nous sommes très reconnaissants de cet investissement substantiel qui se traduira par 270 nouvelles places de logement pour étudiants au collège. La création de quatre nouvelles installations de logement pour étudiants du CCNÉ , en plus des trois unités déjà en construction, se traduira par une accessibilité accrue pour les candidats au collège et, à son tour, aidera à atténuer la pression sur l’inventaire de logements communautaires à Springhill, Kentville, Bridgewater et Halifax , a émis Don Bureaux, président du Collège communautaire de la Nouvelle-Écosse.

Le logement est un problème particulièrement grave pour les étudiants aujourd’hui , a rétorqué Eirik Larsen, président de l’Institute of Technology Campus Student Association. Je suis heureux de voir de nouvelles installations de logement pour étudiants dans quatre campus du CCNÉ qui répondront aux grands besoins et atténueront le stress des futurs étudiants qui ont besoin d’options de logement abordable pour les soutenir dans leurs études.

Il y a environ 2250 étudiants actuellement inscrits sur ces quatre campus.

Des projets de construction de logements pour étudiants sont en cours aux campus Akerley et Ivany du CCNÉ à Dartmouth et au campus Pictou à Stellarton, ce qui comprendra un total de 350 nouvelles places. L’ouverture des nouveaux logements sur les campus d’Akerley et de Pictou est prévue en septembre 2024; celle d’Ivany est prévue en septembre 2025.

En octobre, la province a annoncé un plan visant à accélérer la croissance des métiers spécialisés, en ajoutant jusqu’à 5000 nouveaux apprentis au cours des trois prochaines années et en augmentant de 1000 le nombre de compagnons et de travailleurs qualifiés par année.