La Saskatchewan affirme que d’atteindre la carboneutralité d'ici 2035 lui coûterait 40 G$

Le gouvernement de la Saskatchewan affirme que le projet d’Ottawa de rendre le réseau électrique canadien carboneutre d’ici 2035 coûterait 40 milliards de dollars à la province, en plus d’entraîner des pertes d’emploi.

Selon le ministre responsable de SaskPower, Dustin Duncan, cette approche du gouvernement fédéral est inabordable, inconstitutionnelle et irréalisable sur le plan technologique et logistique .

Le projet de règlement sur l'électricité propre mettra en péril la fiabilité du réseau électrique de la Saskatchewan et augmentera les tarifs d'électricité, les rendant inabordables , critique M. Duncan dans un communiqué publié mardi.

Ouvrir en mode plein écran Le ministre responsable de SaskPower, Dustin Duncan. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Michael Bell

Le gouvernement saskatchewanais souligne que les tarifs d'électricité pourraient plus que doubler d'ici 2035 afin de compenser les dépenses liées à la réglementation fédérale sur le charbon, selon les estimations de SaskPower.

La province estime que pour respecter les exigences fédérales, SaskPower devrait augmenter, remplacer et reconstruire plus de 100 % de sa capacité de production électrique actuelle , et ce dans un délai de 11 ans, tout en procédant à une expansion importante de son réseau.

Dustin Duncan estime qu'en plus d'une facture « d'environ 40 milliards de dollars », des centaines d’employés de SaskPower perdraient leur emploi si la province allait de l'avant avec le plan fédéral.

En mai dernier, le gouvernement de la Saskatchewan a dévoilé son plan pour rendre le réseau de distribution électrique de la province plus écologique d’ici 2050, soit 15 ans plus tard que la cible mise en place par Ottawa.

Le règlement fédéral sur l’électricité propre requiert que toute l’électricité produite provienne de sources renouvelables, telles que l'hydroélectricité et l’énergie éolienne, ou que les installations soient équipées pour capturer le carbone.

De son côté, le ministre fédéral de l’Environnement, Steven Guilbeault, a précédemment affirmé vouloir travailler avec les provinces pour atteindre ces objectifs. Il a également rejeté les affirmations voulant que le plan fédéral entraîne des coûts inabordables.

Avec les informations de La Presse canadienne