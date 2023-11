Il y a 60 ans, le président américain John F. Kennedy était abattu alors qu’il circulait dans une foule qui l’acclamait à Dallas, au Texas. Nos archives reviennent sur ce moment tragique de l’histoire des États-Unis et du monde.

Dans les rues, devant leurs postes de radio ou de télévision, les Américains sont en état de choc.

À 2 h, heure normale de l’Est, le président Kennedy, l’un des plus populaires que les États-Unis aient connu, succombait à ses blessures. C’est ce que décrit le journaliste Jean Grand’landau dans cet extrait du Radiojournal du 22 novembre 1963.

Accompagné de sa femme Jackie Kennedy, le président effectuait alors la troisième étape de son voyage au Texas.

Au pays, c’est en pleine session parlementaire que les députés de la Chambre des communes d’Ottawa apprennent la nouvelle.

Photo : BIBLIOTHEQUE ET ARCHIVES CANADA

Le premier ministre canadien de l’époque, Lester B. Pearson, livre un message empreint d’émotion.

L’assassinat du président Kennedy est une catastrophe, non seulement pour les citoyens des États-Unis, mais aussi pour la population entière des pays libres. C’est la plus grande tragédie de notre temps.

Au nom des Canadiens, il offre ses condoléances à la famille Kennedy et aux Américains. Il compare Kennedy à Lincoln et mentionne que les deux présidents étaient des champions de l’égalité entre tous les citoyens des États-Unis.

John Fitzgerald Kennedy avait accédé à la présidence en 1961.

Le 22 janvier 1961, à la suite de l’assermentation de JFK, l’animateur Jacques Fauteux revient sur le parcours du 35e président des États-Unis.

À 43 ans, John F. Kennedy est le plus jeune président à faire son entrée à la Maison-Blanche. Il deviendra, après 1000 jours de règne, le plus jeune président à perdre la vie.

À l’émission Caméra 63 diffusée le 29 décembre 1963, le journaliste François Morisset commente les funérailles de JFK où la nation tout entière lui rend hommage.

Le journaliste François Morisset sur les événements entourant l’assassinat de JFK. L’assassinat de Lee Harvey Oswald, le nouveau président Johnson et les funérailles de John F Kennedy.

Les plus grands honneurs civils et militaires sont rendus au président assassiné.

Émouvante et forte à la fois dans sa douleur, madame Kennedy est là avec ses deux enfants, sa fille Caroline et le petit John John. Elle s’incline devant le cercueil de son mari et baise le drapeau qui le recouvre.