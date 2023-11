Quatre années ont passé depuis la fin de la saison 2 de la série Big Little Lies (Petits secrets, grands mensonges) sur HBO.

Acclamé par le public et la critique, Big Little Lies a connu un solide départ, en février 2017, avec sa première saison réalisée par le regretté Jean-Marc Vallée, mort soudainement en 2021. Alors que l’équipe de la série a toujours laissé la porte ouverte à de nouveaux développements, sans donner d’indication claire à ce sujet, la vedette de Big Little Lies et productrice exécutive, Nicole Kidman, a insinué un retour fort probable vendredi.

J'ai adoré Big Little Lies , a-t-elle déclaré lors d'une séance de questions-réponses au CME Group Tour Championship, en Floride. Nous vous en proposerons une troisième [saison], pour votre information.

Cette remarque lancée de manière anodine a évidemment alimenté les spéculations. Il n’y aurait pas de véritables conversations à ce sujet au sein de la production pour l’instant, mais l’intention de Nicole Kidman d’amorcer une suite semble toutefois assez sérieuse.

Beaucoup de pain sur la planche

Évidemment, plusieurs étoiles devront encore s’aligner avant qu’on puisse s’asseoir devant le premier épisode de la saison 3 de Big Little Lies.

Le patron de HBO, Casey Bloys avait d’ailleurs déjà répondu aux médias en soulignant que le principal problème de cette série télé était que ses actrices faisaient partie des plus occupées d’Hollywood. Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Meryl Streep, Zoe Kravitz, Laura Dern et Shailene Woodley forment en effet un groupe assez difficile à réunir au même endroit au même moment.

La productrice exécutive de Big Little Lies, Bruna Papandrea, a laissé entendre plus tôt cette année que son équipe pourrait se mettre au boulot pour penser à une suite. La saison 2 de la série nous laissait d’ailleurs sur un grand suspense : les cinq personnages principaux se présentaient au poste de police pour se livrer aux autorités.

Big Little Lies est écrite et produite par David E. Kelley. Son premier volet était basé sur le roman de Liane Moriarty publié en 2014.

Avec les informations de Deadline