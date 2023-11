Les demandes d’aide augmentent pour les étudiants de Val-d’Or

Le Fonds d’aide Lucien-Cliche note une augmentation des demandes de dépannage financier soumises par les étudiants du Cégep et de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) à Val-d’Or.

Quelque 300 étudiants reçoivent chaque année l’appui ponctuel du Fonds, que ce soit pour des bons d’achat d’épicerie, d’essence ou pour les volumes et notes de cours.

Pour répondre à cette demande, le Fonds a lancé mardi sa 24e campagne Boules de Noël, sous la présidence d’honneur de Matthew A. Happyjack, d’Air Creebec.

Quelque 3500 boules sont en vente au coût de 5 $. L’objectif est d’amasser au moins 15 000 $ auprès du public et des entreprises, d’ici le 19 décembre prochain.

Ouvrir en mode plein écran Kathy McGuire, directrice du campus de Val-d'Or du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, Matthew A. Happyjack, président d'honneur de la campagne Boule de Noël, et Danny Pomerleau, directeur de l'UQAT à Val-d'Or. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Selon Kathy McGuire, directrice du campus du Cégep à Val-d’Or, il est de plus en plus commun de constater de l’insécurité financière chez les étudiants.

On le sent vraiment depuis les trois dernières années. On ne parle plus juste de petites difficultés ponctuelles à boucler les fins de mois.

On touche aux besoins de base et c’est clair qu’il y a eu une augmentation des demandes. On garde le même objectif, mais on espère encore une fois le dépasser, parce qu’on a eu à augmenter l’aide. On donnait des cartes d’épicerie de 50 $, mais ça n’achète plus grand-chose de nos jours. On est rendus à des cartes de 100 $ et encore là, ça ne fait pas longtemps , affirme-t-elle.

Avec cet appui financier, le Fonds d’aide Lucien-Cliche vise principalement à favoriser la réussite scolaire des étudiants.

C’est notre mission première de faire graduer les étudiants, ajoute Mme McGuire. De plus en plus, ils doivent travailler presque à temps complet, en plus d’étudier à temps complet. Ça leur fait des semaines ahurissantes. D’avoir une aide peut les aider à avoir un horaire un peu plus allégé.

Au fil des années, la campagne Boules de Noël a permis d’amasser plus de 350 000 $.