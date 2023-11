La Coopérative de transport maritime et aérien (CTMA) des Îles-de-la-Madeleine pourrait être intéressée à prendre sous son aile le service de traversier entre le Bas-Saint-Laurent et Saint-Siméon.

La semaine dernière, Québec a mentionné vouloir lancer un appel d'intérêt pour voir si un promoteur privé serait intéressé à exploiter ce service et à effectuer le dragage nécessaire au quai de Rivière-du-Loup.

Joint au téléphone, le directeur général de la CTMA , Emmanuel Aucoin, souligne que des discussions sommaires ont déjà eu lieu avec le gouvernement du Québec. Il dit également avoir rencontré brièvement le maire de Rivière-du-Loup au cours des dernières semaines.

Malgré ces démarches, Emmanuel Aucoin ne peut confirmer si son organisme déposera une offre, et ce, tant et aussi longtemps qu'il n'aura pas pris connaissance des demandes qui se retrouveront dans l'appel d'intérêt.

Ça arrive qu'on nous demande notre intérêt pour d'autres services de traversiers et c'est dans cette optique-là qu'on a eu des discussions très sommaires au sujet de la traverse de Rivière-du-Loup.

En plus d'offrir un service de traversier entre Souris, à l'Île-du-Prince-Édouard, et les Îles-de-la-Madeleine, la coopérative CTMA compte une division spécialisée dans le dragage et le remorquage de navires.

Ouvrir en mode plein écran Le directeur général de la CTMA, Emmanuel Aucoin (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Pour le moment, la coopérative n'a pas de navire disponible pour faire le lien entre le Bas-Saint-Laurent et Saint-Siméon, mais le directeur général de la CTMA ne s'en inquiète pas outre mesure. Il souligne que sa coopérative fait souvent appel à des courtiers pour faire l'acquisition de navires. Dans les quatre dernières années, trois navires que la CTMA avait achetés en Europe ont été mis en service.

Ce n'est vraiment pas un enjeu, selon moi, de trouver un navire.

Rappelons que Québec souhaite toujours faire connaître les conclusions de son étude d'opportunité pour le maintien du service de traversier entre le Bas-Saint-Laurent et Saint-Siméon d'ici la fin de l'année 2023. Pour le moment, aucune décision officielle n'a encore été prise à savoir si le service sera maintenu à Rivière-du-Loup ou s'il sera déménagé à Cacouna.