Retour aux années 70 avec Sam Mallais

Avec Tu m’dirais quoi?, le musicien originaire de Petit-Rocher au Nouveau-Brunswick propose un premier opus au son blues rock-psychédélique.

C’est en tournée en Corée du Sud et en France avec le musicien Robin Leblanc (La Famille Leblanc) que Sam Mallais a réellement eu la piqûre de la musique.

Bien des années plus tard, après des études en technologie sonore, il développe plusieurs outils lui permettant de concrétiser son talent pour la musique.

Pour ce premier projet, il s’est entouré du musicien bien connu en Acadie, Mike Trask. Ce dernier a notamment travaillé avec des artistes comme Julie Aubé, Menoncle Jason, Chirs Belliveau et Jacques Surette.

Mike Trask et Julie Aubé qui interprètent Love on the rise.

Mike, il ne va pas juste donner des conseils, il est vraiment dans les tounes avec nous autres. Même s’il ne jouait pas d’instrument, c’est lui qui était le plus impliqué physiquement dans les compositions , mentionne Sam Mallais.

Mike est bon pour pousser les chansons plus loin et il a toujours de bonnes idées pour amener le band ensemble et faire sûr qu'il y'a de la place pour tout le monde dans cet album sans qu'on se pile sur les pieds , ajoute-t-il.

Dans Tu m'dirais quoi ? Sam Mallais a voulu recréer une ambiance musicale similaire aux années 60 et 70. Avec des influences comme The Doors, Jimmy Hendrix, The Animals, la sonorité de l'album retourne surtout aux racines du blues rock psychédélique.

Un premier album pour le musicien de Petit Rocher

Ça part tout du blues pour aller quelque part […] Le concept de l’album c’est vraiment d’aller chercher un vibe de ses années là. La manière de faire de la musique a vraiment changé, maintenant on le fait pour le streaming alors qu’avant on prenait vraiment le temps de faire des albums, nous partage le musicien.

Sam Mallais met donc l’accent sur la recherche derrière le processus de création. Comment peut-on faire entrer le public dans un univers musical? C’est la question qu’il s’est posée lors de la composition son disque.

C'est le musicien Mike Trask qui signe la réalisation de ce nouvel opus.

Dans cette optique, il propose pour l'écoute de son album, d'y aller chronologiquement. Pour lui c'est un projet qui qui s'appréhende comme un tout et non pas de manière fragmentée, comme les grands albums de l'âge d'or du progressif.

Tu m’dirais quoi? est déjà disponible sur les plateformes de diffusion en ligne. Sam Mallais prépare une tournée de son album à l'été 2024.