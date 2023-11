Guerre Israël-Hamas : une conseillère de Victoria regrette d’avoir divisé sa communauté

Une conseillère municipale de Victoria, Susan Kim, s’est excusée d’avoir « divisé » sa communauté après que son nom fut apparu parmi les signataires d'une lettre ouverte. Cette dernière demandait aux politiciens canadiens de « mettre fin à leur complicité dans les massacres et le génocide à Gaza » et évoquait « l'accusation non vérifiée selon laquelle des Palestiniens ont été coupables de violences sexuelles ».

Le chef de l’opposition et de BC United, Kevin Falcon, a demandé la démission de Susan Kim, disant qu'elle niait ce qu'ont vécu des victimes de violences sexuelles en Israël lors des attaques du 7 octobre. Il a qualifié la signature de cette lettre ouverte d' inacceptable .

Nier les violences sexuelles subies par les victimes de l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre est épouvantable , a écrit Kevin Falcon sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Ailleurs sur le web : Une version archivée de la lettre ouverte (Nouvelle fenêtre) (en anglais)

CBC/Radio-Canada n’a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante si Susan Kim avait signé cette lettre, créée le 15 novembre.

Cependant, lundi soir, la conseillère municipale a publié sur Instagram une déclaration où elle dit ne pas avoir écrit cette lettre sans clairement préciser si elle l'a signée. Susan Kim assure que ses principes l’obligent à continuer à condamner toutes les formes de haine et d'oppression que ce soit le blâme de victimes, un génocide, du racisme, de l'antisémitisme et de l'islamophobie .

Je crois les victimes de violences fondées sur le genre. Je croirai toujours les victimes d’agression sexuelle. Le recours à la violence sexuelle en temps de guerre constitue indéniablement l’une des pires facettes de l’histoire de l’humanité. Ma condamnation de toute violence sexuelle est perpétuelle et inconditionnelle.

Susan Kim ajoute qu’elle considère qu’un cessez-le-feu est une étape nécessaire dans la désescalade du conflit. Les autorités israéliennes ont déclaré enquêter sur plusieurs cas d'agressions sexuelles et de viols commis lors de l'attaque du Hamas du 7 octobre, qui a fait environ 1200 morts.

À la suite de ces attaques, Israël a bombardé la bande de Gaza, où 2,3 millions de Palestiniens vivent et a coupé l’approvisionnement en eau, en nourriture et en autres fournitures. Les autorités palestiniennes estiment que plus de 12 000 personnes ont été tuées jusqu’à présent.

Une pétition contre Susan Kim

Le nom de Susan Kim dans la lettre a conduit au lancement d'une pétition, qui comptait plus de 8500 signatures lundi soir, créée par l’ancienne candidate au conseil municipal Janice Williams. La pétition demande notamment que Susan Kim n'ait pas le droit de porter un keffieh emblématique des Palestiniens, au conseil et qu’elle soit révoquée de toutes ses positions dans des conseils d'administration.

Dans sa déclaration sur Instagram, Susan Kim affirme qu'elle sera désormais plus attentive à la communauté avant d'adopter des positions tant qu’elle est conseillère municipale. Mon devoir principal, c'est de servir la Ville et ses habitants, je suis désolée de la façon dont cette affaire m'a éloignée [de mes fonctions].

La lettre, qui n’est plus en ligne et qui appelait notamment les politiciens canadiens à demander un cessez-le-feu, critiquait aussi le leader du NPD, Jagmeet Singh.

Jagmeet Singh a répété l'accusation non vérifiée selon laquelle des Palestiniens ont été coupables de violences sexuelles, a refusé de mettre fin à l'accord de son parti avec les libéraux et a révoqué les laissez-passer de quatre délégués qui ont participé à un rassemblement propalestinien au congrès du NPD , peut-on lire dans la version archivée de la lettre ouverte.

Dans une déclaration, lundi soir, la mairesse de Victoria, Marianne Alto, a expliqué qu’elle ne commente pas les remarques des conseillers municipaux et qu’elle laissait la possibilité à Susan Kim de commenter elle-même la controverse. Les électeurs choisissent leurs représentants et ont le dernier mot sur leur longévité.

Marianne Alto a appelé à un cessez-le-feu, qualifiant les pertes de vies civiles de catastrophiques .

Avec les informations de La Presse canadienne