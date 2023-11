La première exposition solo de Pascale Montpetit

L’humain est au centre d’une exposition captivante qui nous donne l’occasion de découvrir quelque 35 œuvres sur papier réalisées par Pascale Montpetit. On la connaît bien et depuis longtemps comme comédienne, mais voilà qu’elle nous présente quelques-unes de ses créations qui intègrent le dessin et la peinture. C’est un univers touchant, et un peu hors du temps, qui se dévoile.

C'est ma première exposition solo à vie là. À 63 ans! , souligne joyeusement Pascale Montpetit à propos de l’exposition qui se déroule présentement au Centre d’exposition Louise-Carrier, à Lévis.

La pandémie a été un moment d'intense création pour l'artiste qui a profité de cette période pour partager quelques-unes de ses œuvres sur les réseaux sociaux.

Je me suis mise à mettre un dessin, puis un autre, et tout à coup, il y avait des retours. Parce que Facebook, c'est une espèce de grand bazar et tu ne sais pas qui va tomber là-dessus. Et là, j'avais des retours: "Ah, mon Dieu! Tu devrais exposer!" Là je me suis mise à ouvrir tous mes tiroirs, parce que je dessine depuis 45 ans. J'ai fait un cégep en arts plastiques et quelques cours à l'université après. Et j'avais plein plein de dessins. J'ai sorti mes dessins et je me suis dit : "qu'est-ce que je fais avec ça?" Et je me suis mise à faire des combinaisons , raconte-t-elle.

«Five o'clock tea», de Pascale Montpetit, réalisée en technique mixte.

L’artiste y présente plusieurs collages où ses personnages prennent place dans un décor réaliste, ou parfois quelque peu étrange. Toutes de même dimension (91,5 cm sur 61 cm), ses œuvres sont exécutées avec différents médiums : un mélange de fusain, de gouache, d’acrylique et de pastel sec.

Ma matière première, ce sont les dessins que je fais en atelier de modèles vivants , explique-t-elle. Après coup, je les mets en scène, on va dire, pour utiliser un vocabulaire d'actrice.

« Mon imagination me surprend. Selon la direction du regard, selon la pause [du personnage], j'imagine tous les objets autour. Je n'en mets pas beaucoup, j'en mets des fois juste un. Mais on dirait que j'ai besoin de scénariser un peu », explique Pascale Montpetit.

C'est grisant, vraiment! Et c'est vrai que l'art, c'est fait pour être communiqué.

Très souvent, un seul personnage par tableau est représenté. Mais il arrive qu’il y en ait deux, ou plus rarement plusieurs dans une même œuvre.

Le fait qu'ils soient nus, pour moi ça rejoint la condition humaine. Le temps qu'on est sur terre, le temps d'une courte vie , fait ressortir l'artiste.

Des personnages expressifs malgré leurs visages peu visibles.

Pascale Montpetit dessine et peint des œuvres qui mettent en valeur la diversité corporelle. De plus, on constate son intérêt pour l'expression de la gestuelle du dessin.

En fait, moi j'avais envie de faire ça dans la vie. C'est la solitude de ce métier-là qui m'a fait peur. Et là, tout à coup, le théâtre m'a fait un clin d'œil, et je me suis engouffrée-là pendant tout ce temps. Et encore. [...] Comme un oiseau qui chanterait, ça me vient spontanément, dessiner.

À gauche, une œuvre intitulée « Madame Butterfly ». À droite, « La ligne de flottaison ».

Avec tous ses personnages et des représentations de la nature, Pascale Montpetit propose un univers visuel cohérent et riche en symboles. Cette exposition teintée d'une douce nostalgie et parfois d'une agréable touche d'humour se poursuit jusqu’au 23 décembre.