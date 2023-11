Un couple de Winnipeg qui avait renoncé à sa voiture à l’été 2022 au profit du transport en commun est revenu sur sa décision en raison de problèmes avec le service d'autobus de la capitale manitobaine, évoquant le manque de fiabilité et de sécurité du réseau.

Nous voulons faire notre part pour réduire les émissions de gaz à effet de serre , avait alors affirmé Ryan Palmquist, en entrevue à l'émission Now or Never, de CBC . Nous voulons montrer que, même à Winnipeg, nous n’avons pas à dépendre de l’automobile pour tous nos déplacements.

Un peu plus d’un an après, le Winnipégois et sa conjointe, Megan Waters, expliquent avoir tourné le dos à l’autobus comme principal moyen de transport depuis leur résidence du quartier de Saint-Vital avec leurs trois jeunes enfants.

Le bus arrivait souvent en retard, ou n'arrivait pas du tout , raconte Mme Waters. Nous restions là, parfois pendant 40 minutes, avec nos enfants sur le bord de la route, à consulter l'application.

Ryan Palmquist et Megan Waters racontent que les longues attentes aux arrêts d'autobus amenaient leurs garçons à s'agiter sur les trottoirs gelés, en bordure de routes très fréquentées.

Selon Ryan Palmquist, l'attente aurait été plus facile si la famille s'était sentie davantage en sécurité dans les abribus. La plupart des abribus sont occupés par des personnes en situation d’itinérance , explique-t-il.

Il y a des pipes à méthamphétamine, des bouteilles de bière cassées.

Le couple dénonce également les problèmes de sécurité à bord des autobus. Megan Waters dit que, un jour, il y avait une personne en crise de santé mentale.

Ryan a désamorcé la situation, mais si j'avais été seule avec les enfants, j'aurais eu très peur , confie-t-elle.

Vers de grands changements

La présidente du comité consultatif de la Régie des transports de Winnipeg, Janice Lukes, le reconnaît : Les gens favorisent leurs véhicules parce que le service de transport en commun n’est pas idéal. Celle qui est aussi la conseillère municipale de Waverley Ouest ajoute que le service fonctionne de 5 à 6% sous sa capacité.

Nous souffrons d'une pénurie de chauffeurs de bus.

Janice Lukes indique que la Ville a accéléré la procédure pour devenir chauffeur et qu'elle mène une campagne intensive de recrutement.

Janice Lukes affirme que Winnipeg Transit augmentera la fréquence des passages et renforcera la sécurité des transports en commun d'ici juin 2025.

Elle ajoute que Winnipeg prévoit également dépenser des centaines de millions de dollars pour réorganiser les itinéraires, augmenter la fréquence des passages, améliorer la sécurité à travers le réseau et mettre de nouveaux autobus sans émissions en circulation.

Des consultations publiques sont prévues au début de l'année 2024, et Janice Lukes affirme que des changements majeurs devraient être apportés au réseau de transport en commun d'ici juin 2025.

Elle croit que beaucoup plus de gens vont prendre l'autobus à l'issue de ces transformations.

Changement de culture

Le professeur d'urbanisme à l'Université de Winnipeg Jino Distasio estime que, si le système de transport en commun de la ville rencontre des difficultés, c’est plutôt en raison d'un manque de volonté politique et de coordination entre les différents ordres de gouvernement.

Nous avons probablement 50 ans de retard sur des villes comme Ottawa, Edmonton et Calgary, qui disposent de systèmes de transport avancés et complets, tenant compte de tous les aspects , dit-il.

Jino Distasio, professeur d'urbanisme à l'Université de Winnipeg.

Pour rattraper les autres grandes villes canadiennes, il faudrait, selon lui, avoir des objectifs clairs et changer les perceptions.

Nous avons créé une ville où la culture de l’automobile règne et, de plus en plus, une ville fracturée selon les revenus , déclare le professeur, précisant notamment que les personnes plus fortunées s'installent davantage dans les zones périurbaines.

Tout cela a pour effet de déchirer le réseau de transport en commun.

