Les syndiqués du Front commun descendent dans la rue

Les membres gaspésiens de syndicats affiliés au Front commun ont débuté une grève de trois jours qui s'est amorcée mardi dans tous les établissements d'éducation, de santé et de services sociaux de la région.

C'est donc le quotidien de milliers de parents et d'enfants gaspésiens qui est chamboulé pour les trois prochains jours.

Après une première journée de mobilisation, début novembre, plusieurs rassemblements sont prévus durant la journée sur l'ensemble du territoire, en Gaspésie, aux Îles-de-la-Madeleine, en Matanie et dans la Matapédia.

À Matane, une centaine d'enseignants et de membres du personnel de soutien scolaire ont manifesté devant l'école Zénon-Soucy mardi matin.

Ouvrir en mode plein écran Des manifestants du Front commun devant l'école Zénon-Soucy à Matane. Photo : Radio-Canada

Selon l'enseignante en adaptation scolaire et représentante syndicale de l'établissement, Annie Bérubé-Bélizaire, les conditions de travail des enseignants doivent être améliorées.

« La composition des classes est impossible. On ne peut pas avoir un enseignant à 100 % si un a un groupe de 20 élèves avec 12 plans d’intervention et 40 mesures particulières pour chacun d’entre eux », soutient-elle.

Ouvrir en mode plein écran Annie Bérubé-Bélizaire, enseignante en adaptation scolaire et représentante syndical Photo : Radio-Canada / Pierre Chapdelaine de Montvalon

Selon elle, les manifestants sont prêts à se rendre jusqu'à la grève générale illimitée, même si on n’a pas de fonds de grève .

« C’est tous les enseignants qui tombent. On est en pénurie de main-d’œuvre, mais on n’est pas en pénurie pour rien. Il n’y a plus personne qui vient. Les nouveaux enseignants sont brûlés. Ils se font lancer des chaises, ils se font frapper, ils se font mordre. Ça ne marche pas. »

On n’y arrive pas, on est à bout de souffle, on n’est plus capable.

Pour sa part, Valérie Gauthier, enseignante en maternelle quatre ans au Centre de services scolaires Monts-et-Marées, est sur le piquet de grève pour dénoncer ses conditions de travail.

Quand les enfants sont à la garderie, ils sont 10 par groupe puis moi j’en ai jusqu’à 17. Je comprends que j’ai un baccalauréat, mais je n’ai pas plus de bras, pas plus de jambes que les filles de la garderie pour prendre soin de mes petits cocos , raconte-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Valérie Gauthier, enseignante en maternelle quatre ans au Centre de services scolaires Monts-et-Marées. Photo : Radio-Canada / Pierre Chapdelaine de Montvalon

Grève rotative à l'hôpital de Matane

À l’hôpital de Matane, les travailleurs sont aussi en grève rotative pour les trois journées.

La perspective d’une grève générale illimitée ne réjouit personne, confirme Martine, une travailleuse communautaire. Personne ne souhaite aller en grève générale illimitée, ni nous ni les patients ni le gouvernement , explique-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Samuel, un travailleur à l'entretien ménager à l'hôpital de Matane espère tout de même que les négociations permettront d'éviter une grève illimitée. Photo : Radio-Canada / Pierre Chapdelaine de Montvalon

Samuel, un employé de l’entretien ménager à l’hôpital de Matane, se dit prêt à aller en grève générale illimitée s’il le faut. C’est sûr qu’on espère ne pas tomber dans l’illimité, on va essayer que ça se règle le plus vite possible , raconte-t-il.

Un conciliateur a été nommé lundi pour faciliter les échanges entre le gouvernement et le Front commun.