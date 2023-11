Les communautés juive et musulmane de Whitehorse s’unissent pour Gaza

Les communautés juive et musulmane de Whitehorse ont uni leur force, dimanche, afin de ramasser des fonds pour soutenir l’aide humanitaire dans la bande de Gaza.

Plus d’une centaine de personnes ont assisté à l’événement qui s’est déroulé à l’Église unie du centre-ville de la capitale et qui visait à lever des fonds pour la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC). De la musique et un repas traditionnel juif et musulman attendaient les convives.

Le président de la Société culturelle juive du Yukon, Rick Karp, explique que l’idée est venue du président de l’Association musulmane du Yukon, Israr Ahmed.

Il m’a appelé pour me proposer un café, me disant qu’il avait quelque chose à me demander , raconte Rick Karp, puis il m’a présenté l’idée de se mettre tous ensemble pour une levée de fond humanitaire pour les gens de Gaza. Comment quelqu’un pourrait-il refuser? .

Ouvrir en mode plein écran Des mets traditionnels juifs et musulmans ont été servis aux convives. Photo : Radio-Canada / Caitrin Pilkington

Pour le président de la Société culturelle juive du Yukon, s’inquiéter pour le bien-être des habitants de Gaza ne devrait pas être un geste politique. Ils ont besoin de notre aide et j’espère que le reste du pays peut s’en inspirer , dit-il.

Whitehorse s’est rassemblé. Nous sommes multiculturels et nous nous tenons debout ensemble. Nous savons que nous devons soutenir les enfants, les femmes et les familles dans la bande de Gaza , souligne-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Des centaines de personnes ont participé au repas communautaire organisé par les communautés juive et musulmane de Whitehorse. Photo : Radio-Canada / Caitrin Pilkington

Israr Ahmed est du même avis. Avec Rick Karp et Stuart Clark, le président du comité de justice sociale à l’Église unie de Whitehorse, sont déjà en contact et ont travaillé ensemble par le passé. Même s’il les connaît assez pour deviner qu’ils seraient intéressés par l’idée, il se dit tout de même touché par leur enthousiasme.

Je leur suis extrêmement profondément reconnaissant d’avoir embarqué avec cette idée dès le départ , explique Israr Ahmed.

Malgré la grande distance physique qui sépare le Yukon de la bande de Gaza, la violence des bombes et de la guerre touche profondément plusieurs Yukonnais, dont Anwar Tuhl, une Canado-Palestinienne qui travaille à Whitehorse comme psychologue.

Elle explique qu’en discutant avec les communautés autochtones du Yukon sur l’impact du colonialisme, elle a eu l'inspiration de prendre un rôle plus actif et d'être solidaire chaque fois qu’elle le peut.

Ouvrir en mode plein écran Anwar Tuhl (gauche) et Fatima Javed faisaient partie des centaines de participants à la levée de fonds pour la crise à gaza. Photo : Radio-Canada / Caitrin Pilkington

Ça m’a aidé à comprendre l’importance de ne pas seulement parler de traumatisme dans mon bureau, mais d’en parler aussi dans la vraie vie et de se positionner collectivement avec toute nos communautés, peu importe les religions , dit-elle.

Publicité

En tant que musulmane, ça a été un moment vraiment difficile parce que ça crée une division entre notre communauté musulmane et notre communauté juive, ce qui est douloureux , indique de son côté Fatima Javed, une autre participante.

Nous nous ressemblons plus que nous sommes différents. Alors de voir la communauté juive et la communauté musulmane ensemble et partager un repas, c’est tellement important , soutient-elle.

Même si le conflit se passe de l’autre côté du globe, Fatima Javed souligne qu’une des choses que nous pouvons faire ici c’est de combler le fossé qui nous sépare et de se tenir ensemble .

Les organisateurs ont indiqué avoir amassé 12 500 $ de don au cours de l’événement, ce qui est plus du double de ce qu’ils espéraient.

Avec les informations Caitrin Pilkington