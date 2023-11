Rassemblement de grève à Chicoutimi

Des syndiqués du secteur public membres du Front commun se sont rassemblés mardi devant le Centre de formation professionnelle L’Oasis à Chicoutimi.

Ils sont massés le long du boulevard de l’Université pour faire valoir leurs revendications en cette première de trois journées de grève.

Les enjeux en litige sont les salaires et les conditions de travail.

Toutes les écoles publiques de la région, incluant les quatre cégeps, sont touchées par l’arrêt de travail.

Malheureusement, c’était nécessaire de partir en grève. On n’allait pas rester à regarder le train passer, mais je trouve ça triste qu’en 2023, on soit encore obligés de faire ça.

L’enseignant à la formation des adultes à Alma, Evans Gauthier, accuse le gouvernement de pousser les syndiqués vers la grève dans une stratégie de négociation.

C’est comme une game de monopoly, c’est une game qu’ils jouent. Ils vont remplir les coffres durant au moins trois jours. je pense que c’est voulu qu’on parte en grève chaque fois , déplore l’enseignant dans une entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

Ouvrir en mode plein écran Les grévistes ont sensibilisé les automobilistes dans l'arrondissement de Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Louis Martineau

Des piquets de grève sont aussi installés devant plusieurs hôpitaux où du personnel de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux font partie du Front commun.

Publicité

Des ralentissements sont à prévoir dans les soins et services non urgents.

Dialoguer avec un conciliateur

La nomination d’un conciliateur cette semaine apporte une lueur d’espoir dans l’avancement des négociations qui continuent malgré la grève.

Le conciliateur ne fait pas que travailler entre les deux parties. Il travaille avec chacune des parties et fait évoluer les positions.

L’expert en négociations, Sylvain Bouchard, estime qu’il s’agit d’une mesure sans précédent dans le secteur public.

C’est la première fois que l’État accepte de s’asseoir avec un conciliateur. Depuis le Code du travail, ce n’est pas arrivé. L’État employeur a souvent été en conflit avec l’État législateur où la tentation a été grande d’imposer des conditions de travail. Ça a été le cas pour beaucoup de gouvernements , a dit l’avocat en droit du travail en entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

Publicité

Le syndicaliste de longue date et ancien président régional de la Centrale des syndicats nationaux (CSN), Engelbert Cottenoir, estime que les deux parties ont avantage à s’appuyer sur le conciliateur.

Il n’a pas le pouvoir d’imposer un règlement, mais il peut permettre de créer de l’ouverture dans le dialogue à un moment clé du conflit.

À un moment donné, t’es plus capable de te parler, t’es plus capable d’écouter véritablement ce que l’autre dit. Dans un cas que j’ai connu, le conciliateur allait voir les groupes à tour de rôle, il parlait des avancées et après un certain temps il a senti qu’on était en mesure d’être capable de se parler. Le conflit a été réglé peu de temps après , se rappelle M. Cottenoir.

Les deux experts s’entendent aussi sur une autre chose : les semaines précédant la période des Fêtes, comme celles avant la période des vacances estivales, sont des moments favorables aux règlements.

D'après des entrevues de Frédéric Tremblay