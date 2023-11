C’est parti pour trois jours de grève sur la Côte-Nord

Pendant trois jours partout sur la Côte-Nord comme dans tout le Québec, les employés des établissements scolaires, collégiaux, de la santé et des services sociaux manifestent pour obtenir de meilleures conditions de travail.

Si la plupart des représentants syndicaux se trouvent mardi à Havre-Saint-Pierre, les moyens de pression se déploient partout sur la Côte-Nord.

Devant les écoles fermées, les membres du corps enseignant et du personnel scolaire font du bruit. C'est le même scénario devant les centres de santé et de services sociaux. En signe d'appui, les voitures klaxonnent en passant devant les manifestants.

Ouvrir en mode plein écran Devant les écoles de Baie-Comeau, les syndiqués se font entendre. Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Du côté de Sept-Îles, la déléguée du Syndicat de l’enseignement de la région du Fer de l’école Camille-Marcoux, Sandra Deschênes, explique le plan : tout le monde va se diriger au quartier général du Front commun pour une manif monstre .

Elle affirme que les syndiqués sont prêts à aller jusqu’au bout. On en a assez, […] les parents sont prêts et ils nous soutiennent , lance-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran L'enseignante Sandra Deschênes, déléguée syndicale à l'école Camille Marcoux à Sept-Iles. Photo : Radio-Canada / Catherine Paquette

Les revendications salariales sont au cœur des demandes des grévistes du Front commun intersyndical.

Ça fait 27 ans que j’enseigne, et cette année, je sens vraiment l'essoufflement.

Soins de santé ralentis

La présidente du Syndicat des intervenantes et intervenants de la santé du Nord-Est québécois (SIISNEQ-CSQ), Karine Ouellet-Moreau, assure que les niveaux de services essentiels dans les établissements de santé de la Côte-Nord seront maintenus pendant les trois jours de grève de cette semaine.

Le Tribunal administratif du travail oblige en effet le milieu de la santé à garder en place une main-d'œuvre suffisante pour ne pas mettre en danger les soins offerts à la population.

Ouvrir en mode plein écran Une ligne de piquetage se dresse à l'hôpital de Sept-Îles. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Ces exigences varient selon les départements du réseau de la santé.

Certains services ne grèvent pas du tout, comme les urgences où les médecins doivent être à 100 %, mais d'autres départements, eux, grèvent. On veut quand même que ça ait un impact, tout en assurant la sécurité des usagers , explique Karine Ouellet-Moreau.

Elle ajoute que certains ralentissements sont tout de même à prévoir dans le réseau de la santé.

Trois jours de débrayage

Après cette première journée à Havre-Saint-Pierre, les représentants syndicaux régionaux se joindront aux manifestants de Sept-Îles, mercredi, puis de Baie-Comeau, jeudi.

À Sept-Îles, ils souligneront la commémoration du Front commun, puis se dirigeront au bureau de la députée Kateri Champagne-Jourdain.

On va souligner le triste événement de 1972. Quand il y a eu le premier Front commun, les syndicats avaient pris le contrôle de la Ville, de l'aéroport et de la radio locale. Dans un grand rassemblement devant l'hôtel de ville, un manifestant a foncé dans les grévistes. Il y a eu un décès et plusieurs blessés , relate le président du conseil central Côte-Nord de la CSN , Guillaume Tremblay.

Ouvrir en mode plein écran Guillaume Tremblay se joindra aux lignes de piquetage de Havre-Saint-Pierre, Sept-Îles et Baie-Comeau. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Une minute de silence sera observée en mémoire de Herman Saint-Gelais, jeune Métallo de 22 ans.

Congé pour les enfants, casse-tête pour les parents

Les familles forcées de garder leurs enfants à la maison se retrouvent, pour plusieurs, devant un casse-tête.

Le président du Syndicat de l'enseignement de la Haute-Côte-Nord, Rémi Thériault, comprend la réalité à laquelle font face les parents, mais espère tout de même avoir leur appui.

C'est sûr qu'on est conscients que nos grèves vont avoir des impacts sur les parents. On espère qu'ils vont être en mesure de trouver des solutions, que ce soit des voisins, des oncles, des parents, pour s'occuper de leurs petits enfants et nous soutenir dans cette grève , dit-il.

Le Front commun représente la majorité des enseignants au Québec, les préposés aux bénéficiaires, des dizaines de milliers d'employés de soutien dans la santé et l'éducation, et des milliers de techniciens et de professionnels dans les établissements de santé et de services sociaux.

Ouvrir en mode plein écran Ce manifestant de Baie-Comeau sait se faire remarquer. Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Pour tenter de dénouer l'impasse qui persiste depuis des mois à la table de négociations, un conciliateur a été nommé par le ministre du Travail du Québec.

Si aucune entente n'est acceptée, les syndicats pourraient entrer en grève générale illimitée.

Avec les informations de Renaud Chicoine-McKenzie et Catherine Paquette