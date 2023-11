Une première vague de 70 000 employés en grève à Québec

Les employés du secteur public affiliés au Front commun sont en grève pour trois jours à partir de mardi. Plusieurs services publics dans la grande région de Québec sont donc interrompus ou retardés.

Dans les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, le Front commun représente 70 000 travailleurs dans le réseau de la santé, des services sociaux, de l'éducation et du niveau collégial, par le biais des quatre syndicats qui le composent l' APTS , la CSN , la CSQ et la FTQ .

Il représente la majorité des enseignants au Québec, les préposés aux bénéficiaires, des dizaines de milliers d'employés de soutien dans la santé et l'éducation, des milliers de techniciens et de professionnels dans les établissements de santé et de services sociaux.

À la demande du Front commun, un conciliateur a d’ailleurs été nommé lundi pour tenter de dénouer l'impasse qui persiste avec le gouvernement, depuis des mois à la table de négociations.

On vient de démontrer qu’on veut négocier, on envoie un signe positif , plaide Josée Scalabrini, la présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ). C’est parce qu’on n’a pas peur de nos demandes qu’on veut un conciliateur.

Les services essentiels sont maintenus en santé et dans les services sociaux, mais ils n'incluent pas l'éducation et l'enseignement du niveau collégial.

Des rondes de négociations ont eu lieu au 150, René-Lévesque, à Québec.

Dans la région, les activités et les cours sont donc suspendus dans les cégeps Beauce-Appalaches, Garneau, Lévis, Limoilou, St-Lawrence et Sainte-Foy.

Les enseignants des centres de services scolaires (CSS) de Beauce-Etchemin, de Charlevoix, des Découvreurs, des Navigateurs, de Portneuf sont en grève, les écoles de ces CSS sont fermées pour trois jours.

Les enseignants réclament trois principaux éléments : améliorer la composition de la classe, l'allégement de la tâche et une meilleure rémunération pour rendre le métier plus attractif . Dans une négociation, on veut négocier, on ne veut pas faire rire de nous. La présidente du Conseil du trésor sort et dit qu’elle attend une contre-offre. Quand il y aura une vraie offre, il y aura une contre-offre , souligne Josée Scalabrini.

Plusieurs jours de grèves sont au programme des syndicats en novembre.

Leurs collègues des centres de services de la Capitale et des Premières Seigneuries sont quant à eux affiliés à la Fédération autonome de l’enseignement. Ils seront donc plutôt en grève générale illimitée à partir de jeudi.

Or, les écoles de ces deux centres sont déjà fermées puisque le personnel professionnel et le personnel de soutien sont déjà en grève avec le Front commun.

La Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ) sera à son tour en grève jeudi et vendredi.

L’appui des oppositions

La députée libérale, Marwah Rizqy, porte-parole de l’opposition officielle en matière d’éducation et d’enseignement supérieur, s’est rendue mardi matin sur la ligne de piquetage devant le 150, boulevard René-Lévesque, à Québec.

On l’entend, les gens arrêtent pour klaxonner, les gens appuient les enseignants. On veut avoir des profs qualifiés au Québec, ils sont ici. Ils ont droit aussi de gagner leur vie , martèle-t-elle.

Le député du Parti québécois, Pascal Paradis, était aussi présent sur la ligne de piquetage. Il voit d’un bon œil la nomination d’un conciliateur pour faire progresser les négociations.

Je salue les travailleurs de l'État de faire cette proposition-là qui vise à débloquer les négociations à toutes les tables. Ce qui est malheureux c’est qu’on ait dû se rendre là , remarque-t-il.

Avec des informations de Colin Côté-Paulette