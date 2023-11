Près de 1,3 M$ pour le transport en commun à Rimouski

Québec octroie 1,26 million de dollars à la Ville de Rimouski pour renforcer et dynamiser son réseau de transport en commun.

De cette somme, un million de dollars seront alloués au maintien des services de transport en commun déjà en place, tandis que le montant résiduel sera consacré au développement et à l'optimisation des services afin de stimuler leur utilisation , indique le ministère des Transports dans un communiqué.

Le maire de Rimouski, Guy Caron, se réjouit de cette aide ponctuelle du Programme d'aide au développement du transport collectif. Il considère qu'elle arrive au bon moment.

Ça commence à être de plus en plus cher avec l'augmentation des prix du carburant, l'inflation en général , indique le maire. Ce montant-là est quand même bienvenu parce qu'on s'en va vers des temps plus difficiles.

Je vois d'autres villes de taille similaire à Rimouski qui passent à travers d'autres appels d'offres présentement et le coût de leur système a plus que doublé pour le même service.

Il précise que la Ville a un contrat jusqu'en 2024-2025, mais éventuellement, il va falloir faire face à la musique , précise-t-il.

Le maire ajoute qu'une hausse des tarifs pour le transport en commun n'est pas prévue à court terme.