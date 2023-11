Début d’une grève de trois jours en Mauricie et au Centre-du-Québec

C'est aujourd'hui le premier de trois jours de grève du Front commun. Toutes les écoles publiques primaires et secondaires de la Mauricie et du Centre-du-Québec sont fermées.

Une marche des syndiqués du Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy est prévue cet avant-midi à Trois-Rivières.

Des enseignants de l'École Marie-Leneuf, à Trois-Rivières, expliquent pourquoi ils trouvent essentiels de se mobiliser. C'est important de se faire entendre pour que le gouvernement comprenne que le statu quo est impossible à tenir. Il faut qu'on aille de meilleures conditions de travail, une tâche plus adéquate pour que nos élèves puissent réussir , affirme Marie-Ève Auger. Son collègue Félix Bouchard ajoute que depuis plusieurs années, on remarque qu’il y a plus de violence, manque de personnel, beaucoup d'enseignants, beaucoup de personnel de soutien qui s'en vont en arrêt de maladie .

Ouvrir en mode plein écran Des syndiqués se sont réunis mardi matin à la bâtisse industrielle, à Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada / Martin Chabot

Un rassemblement a aussi lieu devant les bureaux administratifs du Centre de services scolaire de l'Énergie, à Shawinigan.

Plus de détails à venir