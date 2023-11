La deuxième phase de la grève du Front commun est enclenchée

Les membres du front commun intersyndical amorcent une deuxième phase de grève mardi matin. Celle-ci s'échelonnera jusqu'à jeudi.

À travers la province, c'est le Front commun, qui représente 420 000 membres de la CSN , de la FTQ , de la CSQ et de l' APTS , qui ouvre le bal avec un mandat de trois jours de grève les 21, 22 et 23 novembre.

À la table, il ne se passe pas grand-chose, parce que le gouvernement n'a aucun intérêt à tout ce que l'on dépose et tout ce dont il veut parler, c'est de leur propriété , dit Danny Roulx, qui est le représentant national de l' APTS Estrie.

Les gens sont mobilisés, ça fait trop longtemps que le réseau se serre la ceinture, les gens veulent un avenir qui va être beau pour le Québec, qui va être bon pour la population. On ne se bat pas juste pour des conditions de travail ou pour du salaire. On se bat pour la pérennité de ce réseau-là

Du piquetage est notamment prévu devant des lieux centraux du territoire des centres de services scolaire des Hauts-Cantons et des Sommets. Une activité est également prévue devant le centre administratif du Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke. Des dirigeants du front commun en éducation vont prendre la parole à cet endroit.

À Sherbrooke, les affiches de nombreux manifestants faisaient allusion aux matchs des Kings à Québec, pour lesquels le gouvernement a annoncé une subvention pouvant aller jusqu'à 7 M$.

Plus de 200 personnes étaient réunies mardi matin au Cégep de Sherbrooke. Comme les manifestants doivent être sur la ligne de piquetage au moins six heures par jour, certains d'entre eux étaient accompagnés de leurs enfants. Des jeux gonflables, des collations et un chapiteau pour se réchauffer ont été mis en place pour assurer le confort des membres du syndicat.

Le président du personnel enseignant du Cégep de Sherbrooke, Mathieu Poulin-Lamarre, s'attend à beaucoup de bouleversements au calendrier étudiant.

Pour l'instant, on n'a pas encore reçu de consignes concernant le report de certaines journées de la session. On est accoté au 23 décembre actuellement avec la demi-journée de grève du 6 novembre dernier. Si on veut respecter le règlement des études collégiales, il va falloir rajouter des journées au calendrier pour les journées de grève d'aujourd'hui, de demain et d'après-demain.

Des manifestants se sont entre autres rassemblés devant le Cégep de Sherbrooke.

Le gouvernement du Québec a nommé, lundi, un conciliateur pour tenter de dénouer l'impasse qui persiste depuis des mois à la table de négociations. C'est clair que ça ne peut pas nuire, ça peut faire avancer les choses , mentionne Danny Roulx.

Jeudi et vendredi, ce sera au tour des 80 000 membres de la Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ) de débrayer. De plus, à compter de jeudi, les 66 000 membres de la Fédération autonome de l'enseignement (FAE) déclencheront une grève générale illimitée.

Manifestants très visibles à Drummondville

Des enseignants de Drummondville se sont notamment rassemblés devant l'école Jeanne-Mance.

Des syndiqués des milieux de la santé et de l’éducation se sont aussi faits très visibles mardi matin à Drummondville.

Des manifestations ont notamment été organisées devant le CHSLD Frederick-George-Heriot et devant l’école secondaire Jeanne-Mance, en plein centre-ville.

Le président de la CSQ , Éric Gingras, est venu soutenir ses membres. Il avait un message à lancer au gouvernement.

Éric Gingras, à droite.

Le cœur du message aujourd'hui, c'est la négociation des travailleuses et des travailleurs. Ce n'est pas la négociation des syndicats, ce n'est pas la négociation des présidences. C'est ça, le message qui est important. Ce qu'on tente de faire présentement, c'est de mettre en opposition les syndicats et la population, car on sait que la population appuie les travailleuses et les travailleurs. Ça, je pense que c'est le message qu'on va donner pendant trois jours à travers le Québec , a-t-il lancé.

Des travailleurs étaient aussi rassemblés devant le CHLSD Frederick-George-Heriot de Drummondville.

Avec les informations de Brigitte Marcoux, Guillaume Renaud, Marion Bérubé et Jean-François Dumas