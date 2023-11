Malgré l’opposition, l’aéroport d’Ottawa confirme le déboisement de pins sur Hunt Club

L'administration de l’Aéroport international d'Ottawa ira de l'avant avec le déboisement de la plantation de pins du chemin Hunt Club. Malgré l’opposition, elle invoque des préoccupations de sécurité publique.

Dans une lettre adressée aux résidents d'Ottawa et de la communauté Hunt Club, lundi, l'administration aéroportuaire a qualifié cette décision de difficile , mais nécessaire, étant donné les risques et dangers liés à cette plantation depuis longtemps négligée .

La plantation dont il est question est une forêt de pins rouges située au 400, chemin Hunt Club, qui couvre environ quatre hectares. Elle a été créée au début des années 1960, dans l'intention de récolter les pins pour en faire du bois d'œuvre et des poteaux téléphoniques.

Il s'agit toutefois d'un site que les résidents de la région apprécient depuis des années pour leurs loisirs et pour lequel ils se sont battus par le passé. En 2021, plusieurs se sont mobilisés contre le projet d'agrandissement du stationnement d'un concessionnaire BMW.

Nous sommes conscients qu’il y aura des membres de la collectivité qui seront contrariés par cette nouvelle, cependant pour l’Administration de l’aéroport d’Ottawa, la sécurité est de la plus haute importance , peut-on lire dans la lettre publiée sur son site web.

L'administration de l'aéroport a indiqué qu'elle avait exploré d'autres options, y compris la possibilité d’un échange de terrains avec la Ville d’Ottawa pour le remplacement du 400, chemin Hunt Club . Malheureusement, aucune de ces possibilités ne s’est avérée réalisable , ajoute-t-elle.

La forêt de pins rouges située sur le chemin Hunt Club couvre environ quatre hectares.

Les évaluations menées, dont l’étude effectuée par FSmith Consulting en mai 2023 au nom de la Ville d’Ottawa et celles réalisées par McKinley Environmental Solutions en 2021, en plus des évaluations effectuées par les propres experts-conseils de l’Administration aéroportuaire d’Ottawa en 2021 et 2022, ont toutes conclu que la forêt était restée négligée pendant des décennies, laissant les arbres en mauvais état, incapables de supporter leur propre poids et susceptibles de se briser en cas de conditions météorologiques extrêmes, souligne-t-on.

Il n’y a pas de présence significative de faune et de flore, ni de biodiversité dans l’ensemble du site , ajoute l'Administration aéroportuaire, soulignant que des intrusions, des déchets, du vandalisme et des feux en plein air fréquents ont été observés sur les lieux .

Pour elle, la seule façon de s'assurer que la zone est sûre est de déboiser.

Le fait de ne pas procéder à l’abattage des arbres sur ce site constitue une menace concrète et immédiate pour la sécurité publique, que nous ne pouvons pas négliger , peut-on aussi lire dans la lettre.

L'autorité aéroportuaire a conclu sa lettre en déclarant qu'elle commencerait le déboisement dans les jours ou les semaines à venir . Une fois déboisé, le terrain sera commercialisé en vue d'un développement.

Un véritable coup de poing

Prétendre qu'il y a une menace pour nous et une menace générale pour la sécurité publique est un non-sens absolu , a toutefois réagi Michael Vorobej, qui vit à proximité de la forêt et qui est membre de Sauvons la forêt Hunt Club (Save Hunt Club Forest), un groupe qui s'est formé il y a deux ans pour lutter contre le développement immobilier sur le terrain.

Une pétition lancée par le groupe a recueilli plus de 21 000 signatures.

En tant que communauté, nous avons utilisé cette forêt et l'avons appréciée pour promener nos chiens, faire du jogging ou du vélo, observer les oiseaux ou simplement respirer de l'air frais , a-t-il raconté.

De nombreux résidents des environs utilisent la forêt à des fins récréatives depuis des années.

Jennifer Dey, membre du même groupe, a qualifié la nouvelle de véritable coup de poing .

C’est vraiment décevant de constater qu'à notre époque, nous n'arrivons pas à comprendre que nous n'avons pas le droit d'effacer tout ce que nous voyons dans notre champ de vision , a-t-elle dénoncé.

Le groupe affirme que la forêt est non seulement sûre, mais qu'elle n'a pas subi de dommages importants à la suite du Derecho de l'année dernière, qui a détruit des milliers d'arbres dans toute la région de la capitale nationale.

Les membres de Sauvons la forêt Hunt Club disent également avoir suivi la biodiversité de la région et que des centaines d'espèces différentes ont élu domicile dans la forêt.

L'abattage des arbres éliminerait non seulement leur habitat, mais aussi une source d'oxygène propre, ont-ils argumenté.

Mme Dey et M. Vorobej ont annoncé que le groupe prévoyait de se réunir lundi soir pour discuter des prochaines étapes, mais qu'il avait bien l'intention de s'opposer à la décision de l'autorité aéroportuaire.

Ils travaillent déjà avec des conseillers municipaux, dont celui du quartier Rivière Riley Brockington, qui a exprimé son opposition à ce déboisement par le passé, mais ils n'ont pas encore reçu de soutien de la part des niveaux supérieurs de gouvernement.