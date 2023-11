Des manifestants pro-Palestine ont bloqué la voie ferrée du CN à Winnipeg

Une vingtaine de manifestants ont bloqué la voie ferrée du Canadien National dans le centre-ville de Winnipeg pendant cinq heures, lundi, pour démontrer leur soutien envers les Palestiniens de Gaza.

Les manifestants ont agité des drapeaux palestiniens ainsi que des pancartes qui réclamaient un cessez-le-feu immédiat.

Une des manifestantes, Dasha Plett, indique que le groupe a ciblé la ligne ferroviaire parce que le CN a des liens commerciaux avec l'une des plus grandes sociétés de transport maritime d'Israël, ZIM.

Le CN leur est indispensable pour accéder au marché nord-américain , affirme-t-elle.

Vers 19 h 15, les organisateurs de la manifestation Queers for Palestine-Winnipeg ont indiqué sur X (anciennement Twitter) qu’ils ont bloqué le chemin de fer du CN pendant cinq heures et cela a coûté des millions de dollars au CN et a perturbé l'économie canadienne .

Nous en avons terminé pour la nuit, mais le mouvement ne fait que s'amplifier. Nous n'arrêterons pas tant que le siège de Gaza sera terminé et que la Palestine sera libérée , est-il écrit.

Le Canadien National a indiqué lundi qu’il surveillait la situation de près.

En après-midi, des employés de CBC /Radio-Canada ont observé deux policiers qui parlaient à des membres de la manifestation. La police de Winnipeg n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Environ 240 otages ont été pris lors d'une attaque transfrontalière meurtrière contre Israël par des militants du Hamas le 7 octobre, ce qui a incité Israël à envahir le minuscule territoire palestinien.

Environ 1200 personnes, pour la plupart des civils, dont plusieurs Canadiens, ont été tuées lors de l'assaut du Hamas, selon les chiffres israéliens.

Il s'agit de la journée la plus meurtrière des 75 ans d'histoire d'Israël. Depuis, le gouvernement de Gaza dirigé par le Hamas a déclaré qu'au moins 13 300 Palestiniens ont été tués, dont au moins 5500 enfants, par les bombardements israéliens.

Avec les informations de Jeff Stapleton et de Thomson Reuters