Sherbrooke et Québec Issime enterrent la hache de guerre

La Ville de Sherbrooke et QI Productions, la firme qui produit les spectacles de Québec Issime, enterrent la hache de guerre. Dans un communiqué, la Ville indique que « les deux parties ont conclu une entente à l’amiable pour mettre fin aux procédures judiciaires qui perdurent depuis 2019 ».

La municipalité indique que le règlement de dossier judiciaire a été officialisé en juin avec la signature d’une transaction et d’une quittance mutuelle . Les détails monétaires de l'entente restent confidentiels.

Rappelons que la Ville de Sherbrooke avait poursuivi QI Productions pour 180 000 $ parce que l’entreprise n’avait pas payé sa contribution pour le toit de la place Nikitotek, au centre-ville de Sherbrooke.

À l’automne 2019, la Ville de Sherbrooke prend la décision de cesser la diffusion de spectacles à cet endroit et résilier le contrat précédemment conclu avec Québec Issime , rappelle la Ville.

L'année suivante, la place Nikitotek a été démantelée afin de permettre de poursuivre les travaux de déplacement de la rue des Grandes-Fourches Nord et la construction du futur pont des Grandes-Fourche.

QI Productions a ensuite déposé une demande en réplique à la poursuite de la Ville de Sherbrooke. Un montant d'un peu plus d'1,2 M$ était réclamé pour rupture de contrat. Québec Issime devait initialement présenter des revues musicales jusqu’en 2024.

Vous savez, on n’était pas arrivé à Sherbrooke en disant "on passe un mois et demi là, on s'en va, puis on ne fait rien." On a monté des spectacles avec des musiciens de Sherbrooke, avec des chanteurs de Sherbrooke, on a développé du personnel à Sherbrooke, des jeunes qui travaillaient avec nous comme bénévoles.