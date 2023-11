Allister Surette quittera son poste de recteur de l’Université Sainte-Anne en juin 2024

Le recteur et vice-chancelier de l’Université Sainte-Anne, Allister Surette, quittera son poste à la fin de son troisième mandat à la tête de l’université, en juin 2024.

Il en a fait l’annonce aux membres du conseil des gouverneurs samedi.

Je suis très fier d’avoir été associé et d’avoir représenté l’éducation postsecondaire francophone en Nouvelle-Écosse pendant 25 ans.

Je remercie les membres du personnel et du corps professoral, les étudiantes et étudiants et la communauté francophone et acadienne qui, eux aussi, peuvent être fiers d’avoir contribué ensemble à l’essor de l’Université Sainte-Anne , a-t-il déclaré par voie de communiqué.

Publicité

Des progrès importants

Sous sa direction, l'Université Sainte-Anne, la seule université francophone en Nouvelle-Écosse, a réalisé d'importants progrès.

Elle a réussi deux campagnes majeures de financement qui ont récolté plus de 10 millions $ chacune.

Ouvrir en mode plein écran L'Université Sainte-Anne, à Pointe-de-l'Église en Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada / Jonathan Villeneuve

Plusieurs édifices du campus de Pointe-de-l’Église ont fait peau neuve, notamment le Centre sportif Marcel-R.-Comeau, l’édifice Gustave-Blanche, la Bibliothèque Louis-R.-Comeau et l’ajout récent de la piste d’athlétisme et du terrain de soccer.

Elle a atteint un record d’inscriptions en 2019, en plus d'être maintenant reconnue comme chef de file en recherche dans plusieurs domaines et de bénéficier d'une notoriété et d'une visibilité accrues.

Plus récemment, des mesures concrètes sont venues répondre à la nouvelle Stratégie institutionnelle pour l’équité, la diversité et l’inclusion, comme l’augmentation du ratio de femmes dans la haute administration et les directions départementales universitaires.

Plusieurs défis et allégations d'agressions sexuelles sur le campus

Néanmoins, il a dû relever des défis importants, le premier étant le fusionnement du Collège de l’Acadie et de l’Université Sainte-Anne, suivi de la pandémie de la COVID-19.

Allister Surette a établi un rapprochement avec les communautés acadiennes et francophones de la Nouvelle-Écosse, notamment lors des processus de consultation et d’élaboration de ses trois derniers plans stratégiques; le premier au Collège de l’Acadie et les deux derniers à l’Université Sainte-Anne.

Ouvrir en mode plein écran Une navette sur le campus de l'Université Sainte-Anne, stationnée devant l'édifice Bernardin-J.-Comeau. Photo : Radio-Canada / Jonathan Villeneuve

Accusée récemment de ne pas traiter convenablement les allégations d’agressions sexuelles sur le campus, l’université située à Pointe-de-l’Église a dévoilé une nouvelle politique sur la violence sexuelle en septembre 2023.

Publicité

À la fin de l’été, une campagne (Nouvelle fenêtre) baptisée Faut que SA change maintenant / SA Change Now (SA signifiant Sainte-Anne ) a été lancée. Ce collectif est composé d’étudiantes et d’étudiants de l’Université Sainte-Anne — actuels, anciens et diplômés — qui disent avoir été victimes et témoins d’une culture du viol à cet endroit.

Le moment est opportun pour mon départ

La situation dans laquelle se trouve l’institution actuellement est favorable et que le moment est opportun pour mon départ. La situation financière est stable et il est temps pour un nouveau plan stratégique. C’est au tour de quelqu’un d’autre de prendre la relève , a indiqué Allister Surette.

Je suis reconnaissant envers tout le travail accompli par monsieur Surette et le leadership dont il a fait preuve, non seulement dans le secteur de l’éducation, mais aussi au niveau communautaire , a exprimé Michel Samson, président du Conseil des gouverneurs.

Un comité d’embauche du Conseil des gouverneurs encadrera le processus pour trouver un successeur ou une successeure.

Un curriculum vitae chargé

De 1998 à 2003, Allister Surette a été président et chef de la direction du Collège de l’Acadie.

C’est à partir de l’an 2000 que M. Surette a joué un rôle clé dans le développement de l’Université Sainte-Anne, un établissement d’enseignement postsecondaire de langue française résultant de la fusion de l’ancienne Université Sainte-Anne et le Collège de l’Acadie.

En 2003, il a été nommé vice-recteur du développement et des partenariats de l’Université Sainte-Anne, un poste qu’il a occupé jusqu’à sa nomination en tant que recteur et vice-chancelier en 2011.

En plus de son engagement à l’Université Sainte-Anne, Allister Surette a été président de l’Association des universités de l’Atlantique (AUA), du Council of Nova Scotia University Presidents (CONSUP), de l’Association des collèges et universités de la francophonie canadienne (ACUFC) et du Réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada (RCCFC). Au niveau communautaire, il a été président du Conseil de développement économique de la N.-É. (CDENE), du Western Regional Enterprise Network (WREN), de la Fondation canadienne pour le dialogue des cultures, des CMA 2004 et 2024 et UNESCO – Grand-Pré.