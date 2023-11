Le programme Ma famille, ma communauté célèbre ses 10 ans d’implantation en Abitibi-Témiscamingue.

Lancé comme un projet pilote à Val-d’Or en 2012, le programme s’étend maintenant partout sur le territoire. II vise à mobiliser les acteurs du milieu pour favoriser la stabilité des enfants vulnérables.

Depuis 10 ans, quelque 1050 enfants de la région ont pu prendre part au Processus décisionnel en équipe (PDÉ). Ces rencontres permettent à des familles qui en ressentent le besoin de réunir autour d’une même table des ressources qui peuvent les aider, que ce soit des partenaires de la communauté ou encore des proches.

Généralement 75 % des décisions prises à l’issue des rencontres PDÉ permettent de maintenir un enfant dans son milieu de vie, de rester dans sa famille d’accueil s’il était menacé de déplacement ou encore permettre la réunion de famille, souligne Renée Champion, coordonnatrice régionale de Ma famille, ma communauté. Le défi est d’assurer un suivi au fil du temps, mais c’est clair que le programme est une réussite et que les gens qui en bénéficient en sortent satisfaits.

Selon Mme Champion, un autre défi du programme est d’obtenir l’adhésion des familles, qui doivent le faire de façon volontaire.

Plusieurs personnes sont méfiantes. Ça demande du courage de prendre en charge sa rencontre et de s'asseoir avec des membres de sa famille ou de la communauté et parler des défis qu’ils vivent.

On obtient souvent des refus, mais on incite nos intervenants à rappeler aux gens leur besoin de soutien de leur entourage à tout moment de la journée , reconnaît-elle.

En plus des rencontres PDÉ, le programme Ma famille, ma communauté incite les organismes à mettre en place des initiatives pour améliorer le quotidien des familles. À titre d’exemple, le comité local de Rouyn-Noranda a mis sur pied un service de répit d’une nuit pour des parents débordés. Au Témiscamingue, des activités ont été organisées pour recruter et soutenir les familles d'accueil.